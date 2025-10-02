Разследват заплаха за убийство срещу сестрата на Благомир Коцев

Полицията във Варна разследва сигнал за заплаха срещу сестрата на кмета на града Благомир Коцев - Биляна Коцева, съобщи БНР.

Посланието с текст: „Останете живи заради близките си“ е било написано върху кутии с пури, оставени в семейния ресторант на Коцеви от малолетно момче. Органите на реда го издирват.

Образувано е досъдебно произвоство за закана за убийство.

Благомир Коцев е в ареста от 8 юли, след като беше задържан при акция на Антикорупционната комисия. Той е с обвинение за участие в организирана престъпна група за искане на подкуп.