Разследването приключва: Благомир Коцев е призован за предявяване на обвиненията

Варненският кмет Благомир Коцев и двамата общински съветници - Йордан Кателиев и Николай Стефанов са призовани днес за предявяване на материалите по разследването срещу тях.
Така разследването срещу варненския кмет официално приключва. След като обвиняемите направят своите възражения и искания, прокуратурата следва да прецени дали да внесе в съда обвинителен акт. Прокурорите ще имат 7 дни да се произнесат, а тяхното постановление не подлежи на обжалване.
В понеделник на тримата им бяха повдигнати нови обвинения. Към обвиняемите е присъединена и медийната съветничка на Коцев Антоанета Петрова.
Коцев и общинските съветници вече не са част от организирана престъпна група, а са обвинени в престъпно сдружаване.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
2970
1
31.10 2025 в 08:45
Брей, колко е великодушен Шиши!
Швейцарските медии: Тръмп вероятно се опитва да свали Мадуро от власт
''Невинен до доказване на противното'': как публичният процес изпревари съдебния по случая ''Росен Белов''
Белгия заплаши Кремъл: Ще изтрием Москва от лицето на земята
5 кг злато за Гешев, 1 кг за спецпрокурора ''Митко'': Бившата на Пепи Еврото свидетелства срещу него
Голямо факелно шествие за Деня на народните будители мина през ''Люлин''