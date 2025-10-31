Разследването приключва: Благомир Коцев е призован за предявяване на обвиненията

OFFNews 31 октомври 2025 в 08:13 1782 1
Кметът на Варна Благомир Коцев е в ареста от юли

Снимка БГНЕС/архив
Варненският кмет Благомир Коцев и двамата общински съветници - Йордан Кателиев и Николай Стефанов са призовани днес за предявяване на материалите по разследването срещу тях.

Така разследването срещу варненския кмет официално приключва. След като обвиняемите направят своите възражения и искания, прокуратурата следва да прецени дали да внесе в съда обвинителен акт. Прокурорите ще имат 7 дни да се произнесат, а тяхното постановление не подлежи на обжалване. 

В понеделник на тримата им бяха повдигнати нови обвинения. Към обвиняемите е присъединена и медийната съветничка на Коцев Антоанета Петрова.

Коцев и общинските съветници вече не са част от организирана престъпна група, а са обвинени в престъпно сдружаване.

    Джендо Джедев

    31.10 2025 в 08:45

    -0
    +0
    "Коцев и общинските съветници вече не са част от организирана престъпна група, а са обвинени в престъпно сдружаване."

    Брей, колко е великодушен Шиши!
     