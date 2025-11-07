Проверка установи, че водите на две реки се смесвали в незаконен кладенец

Водите от незаконни кладенци по поречието на реките Лева и Соволянска Бистрица са били смесвани с тези от водохранилище, регламентирано от Басейнова дирекция "Западнобеломорски район.

Това е установила проверка на Районната прокуратура в Кюстендил по сигнал на неправителствена организация за замърсяване на питейната вода в селата Скриняно и Николичевци.

Периодът на злоупотребата е от август до октомври 2025 г.

Установено е, че през същия период е било изградено незаконно водоземно съоръжение чрез преграждане на река Бистрица. С помпи част от водите ѝ са били отвеждани по водопровод към шахтов кладенец, в който се смесвали с тези на река Лева.

Образувано е досъдебно производство за престъпление по чл. 349, ал. 1 от Наказателния кодекс, който гласи "Който умишлено тури или примеси опасен за живота или здравето предмет в кладенец, извор, водопровод или в друго приспособление, предназначено за общо ползуване, откъдето или с което се черпи вода за пиене, се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години".

От прокуратурата обаче не уточняват кой е виновникът за престъплението.

Наблюдаващият прокурор е дал подробни указания на разследващия орган да извърши оглед на незаконното водоземно съоръжение на р. Бистрица, да вземе проби и да назначи химическа, биологична, хидротехническа, трасова експертиза.