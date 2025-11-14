Прокуратурата внесе в съда делото срещу бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов

Софийска градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу бившия заместник кмет на Столична община Никола Барбутов. Заедно с него са обвиняеми Петър Рафаилов, Росица Йорданова-Пандова и Соня Клисурска. Четиримата ще отговарят за 8 престъпления, съобщи СГП.

На Барбутов, Рафаилов и Соня Клисурска е повдигнато обвинение за това, че в периода от февруари 2025 г. до 24.06.2025 г. в София са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел да вършат съгласувано престъпления по служба и подкупи.

Барбутов е предаден на съд и за подкуп - за това, че на 17.06.2025 г., в София, обещал на кмета на район „Люлин"-СО, парична сума, равняваща се на 6% от стойността на обществени поръчки, които ще бъдат обявени занапред от район "Люлин"-СО, за да назначава за членове на комисиите по Закона за обществените поръчки експерти, приближени на Барбутов, при провеждане на бъдещи процедури и да обявява фирми (търговски дружества), които ще бъдат конкретно посочвани от Барбутов за изпълнители на обществените поръчки.

Барбутов и Рафаилов са обвинени в престъпление по служба, извършено в периода от месец февруари 2025 г. до 17.06.2025 г. в София, с две деяния, в което Барбутов е участвал като извършител, а Рафаилов като помагач.

Като заместник кмет Барбутов е превишил властта си, произтичаща от Закона за местното самоуправление и местната администрация, от длъжностната му характеристика на заместник кмет и заповед на кмета на Столична община относно организацията и провеждането на обществени поръчки, като провел разговори с кметовете на район „Младост" и на Люлин, в които им обяснил, че обществените поръчки в двата столични района трябва да се подготвят от негови доверени експерти, така че да бъдат печелени от приближени до него фирми.

Рафаилов присъствал на срещата му с кмета Ивайло Кукурин, както и се срещнал със заместник кметове на район "Люлин", представил се като един от "доверените" експерти и разяснил процеса, по който ще бъдат провеждани обществените поръчки. Целта била приближените на Барбутов фирми да бъдат обявявани за изпълнители по обществените поръчки и с тях да бъдат сключвани договори, твърди прокуратурата. Така било възможно да се разходват непрозрачно публични средства, да се създадат условия за нарушаване на конкуренцията в държавата, да се разколебае авторитета и доверието на гражданите в Столична община, изрежда държавното обвинение.

Рафаилов е с обвинение и за подкуп - за това, че на 5 юни предложил на Кукурин парична сума, равняваща се на 6% (близо 300 хил. лв.) от прогнозната стойност на провеждаща се открита процедура за възлагане на обществена поръчка за разширение на детска градина, за да определи посочена от Рафаилов фирма за изпълнител на обявената обществена поръчка.

Обвинена в подкуп е и Росица Пандова - като зам.-кмет на "Люлин" през месец февруари 2025 г. предложила 2500 лева на районния кмет Георги Тодоров за това, че на 25 ноември 2024 г. (тоест преди подкупа!) е сключил договор за изпълнение на обществена поръчка чрез директно възлагане - за ремонт и реконструкция на двора на столично училище, в размер на 49 500 лева без ДДС.

Разследването по досъдебното производство е извършено от Комисия за противодействие на корупцията под ръководството и надзора на СГП.

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от СГС.