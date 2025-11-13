Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу Благомир Коцев. Кой е мистериозният депутат И. М.? (допълнена)

Софийската градска прокуратура внесе обвинителния акт срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Той ще отговаря за престъпен сговор, подкупи и принуда. Подсъдими с него са общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Ивайло Маринов и шефката на канцеларията на кмета Антоанета Петрова. Обвиненията срещу петимата са общо 12.
Най-сетне излязоха и инициалите на мистериозния депутат от 51-ия парламент - И. М., който притежава и търговско дружество. С такива инициали са няколко народни представители - Иво Мирчев от "Продължаваме промяната-Демократична България", Искра Михайлова от ДПС-Ново начало, Искра Михайлова от "Възраждане", Ивелин Михайлов от "Величие" и Иван Минев от ГЕРБ. СГП обвинява въпросния парламентарист в сговор с Коцев, съветниците и бизнесмена Маринов, че от юли 2024 г. до края на май 2025 г. са се наговаряли във Варна и в София за подкупи и принуда за имотни облаги.
Мирчев коментира пред OFFNews, че не участва в търговско дружество от 4 г. и бе категоричен, че не е набелязаният от прокуратурата.
OFFNews се опитва да разговаря с останалите с такива инициали.
По-късно от прокуратурата направиха уточнение, че материалите, засягащи дейността на депутата, който не е привличан като обвиняем и на когото не е повдигано обвинение, са отделени в друго досъдебно производство.
За да бъде привлечен като обвиняем, трябва да бъде свалена защитата му като народен представител. Засега в деловодството на парламента не е постъпвало подобно искане. След това има две възможности - той самият да се откаже от имунитета си или това да бъде гласувано в пленарната зала.
Разследването срещу кмета на Варна приключи в края на октомври и прокуратурата започна и да предявява материалите на обвиняемите.
Според СГП варненският кмет и общинските съветници са поискали от Пламенка Димитрова подкуп от 228 000 лв., за да притиснат зам.-кмета Диан Иванов при вземането на решение за изпълнител на обществена поръчка за доставка на храни.
Обвиненията на кмета са за поискани подкупи и от бизнесмените Траян Георгиев и Ивелин Иванов. Освен това се е опитал да принуди Пламенка Димитрова да прехвърли половината от договорите си с общината на фирма на Ивайло Маринов. Второто обвинение за принуда е за прехвърляне на малко над 3 млн. лв. от сметка на общината към сметка на дружеството "Градски транспорт". Обект на натиска е ръководителят на проекта за обновяване на градския транспорт.
Варненският кмет Благомир Коцев е в ареста от 8 юли. На няколко пъти защитата му поиска по-лека мярка за неотклонение, но съдът не се съгласи. До вчера Коцев се водеше в отпуск. Заместникът му Павел Попов обаче обяви, че от 12 ноември Коцев ще управлява града от ареста.
13.11 2025 в 18:06
