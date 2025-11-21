Прокуратурата на Кьовеши разследва България за измама със селскостопански фондове

Европейската прокуратура разследва България за измама със субсидии, включваща селскостопански фондове на ЕС, съобщиха от институцията в Люксембург.

Заради това Главна дирекция "Национална полиция" е извършила няколко претърсвания и изземвания тази седмица.

Разследването се отнася до предполагаемо подаване на невярна или подвеждаща информация в заявления за финансово подпомагане по различни схеми на ЕС, предназначени за земеделски производители, между 2023 и 2025 г. Доказателствата сочат, че компания бенефициент е подала неверни данни на Общинската служба по земеделие в Бургас. Това е станало с предполагаемото участие на високопоставени публични служители, отговорни за удостоверяване на информация в системите за управление на аграрното министерство.

Претърсени са били помещенията на Областната служба по земеделие, бизнес офиса на компанията бенефициент и дома на високопоставен публичен служител. Иззети са документи, цифрови данни и мобилни телефони.

Смята се, че въпросните действия са позволили незаконното получаване на европейски селскостопански фондове, причинявайки финансови загуби както за ЕС, така и за националния бюджет. Въпреки че точният размер на щетите все още се оценява, предварителните данни сочат, че става дума за неколкостотин хиляди евро годишно.

Разследването разглежда и индикации за организирана престъпна група, включваща длъжностни лица и лица, свързани с бенефициента.