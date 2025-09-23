Продължава заседанието на САС за мярката за неотклонение на Благомир Коцев

Софийският апелативен съд решава каква да мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, който бе оставен в ареста от по-долната инстанция - СГС. Коцев е обвинен по разследване за корупция и участие в организирана престъпна група.

Адвокат Владимиров, защитник на Коцев, каза, че най-тежката мярка за неотклонение към настоящия момент не е актуална, нито адекватна. Той поиска или "домашен арест", или "парична гаранция".

Според адвокат Ина Лулчева, Коцев е задържан при липса на обосновано предположение, че може да извърши друго престъпление или да се укрие. Тя добави, че в документите по делото никъде не пише, че Коцев е искал подкуп от свидетелката Пламенка Димитрова. Щом няма данни за поискан подкуп от негова страна, значи няма основание за обосновано предположение, че той е извършил това, за което е обвинен.

Лулчева обясни също, че до момента по делото се е произнасял некомпетентен съд. Софийският градски съд (СГС) би бил компетентен по делото, ако е замесен депутат. Такъв не е установен и това е записано. Това, че Софийската градска прокуратура (СГП) си е присвоила сама производство, не прави СГС компетентен, каза още Лулчева.

Тя представи пред съда извлечения от медийни сайтове, в които пише, че Диан Иванов (бивш заместник-кмет на Варна) продължава да чака да бъде разпитан от прокуратурата. Това според нея са ясни признаци, че държавното обвинение не работи по случая. Адвокат Лулчева каза, че няма основания за това Коцев да продължава да бъде задържан.

Благомир Коцев заяви пред съда, че не иска да възпрепятства разследването, предложи на прокуратурата дори да започне процедура по отстраняването му като кмет, но помоли съда да го освободи от ареста. Той допълни, че е стоял повече време в ареста, отколкото при новороденото си дете.

Всичко, което се говори, е на база твърдения. Абсурдно ми е да слушам всички показания срещу мен и ги усещам като смъртна присъда, посочи още Коцев. Той допълни, че не познава много от свидетелите, единствено Пламенка. Срокът на услугата ѝ изтичаше и често, когато има процедура в ход поради обжалване, става така, че новият договор не влиза в сила. Обществените поръчки не се случват под мое наблюдение, често и без мое знание. Те са стандартни процедури. Когато разбрах за забавянето на тази услуга говорих със заместник-кмета, за да намерим начин да се възобнови, тъй като става въпрос за храна за хора в неравностойно положение. Тогава се срещнах с Пламенка и победителя за обществената поръчка, обясни Коцев. Той допълни, че това им е единствената среща.

Прокурор Георги Близнаков заяви, че все още виновността на Коцев не е разколебана и няма доказателства, които да водят към тази посока. От разпита на Димитрова става ясно, че на конкретна среща между нея и кмета ѝ е било обяснено, че ако не даде част от обществената поръчка ще си загуби бизнеса. Свидетелят Маринов каза, че е практика в Община Варна да се събира процент от всяка обществена поръчка. Той добави, че въпреки чистото му съдебно минало има опасност той да се укрие. Също така не е достигнат максималният срок на задържане от осем месеца.

Прокурор Близнаков обясни, че вече и СГС, и САС са се произнесли по компетентността на съда и, че това е правилният. Освен това добави, че Диян Иванов е "бил подтикнат", да каже, че му е оказван натиск от Комисията за противодействие на корупцията.

Адвокат Лулчева коментира пледоарията на прокурор Близнаков, като обясни пред съда, че в по-голямата част са били изказани факти и твърдения, които не съществуват.

Убедена съм, че има съдии, които ще бъдат обективни и днес отводът, който се искаше, не е на база преценка на лични качества, а тъй като той е определен без извършването на случаен подбор. Второ основание беше съпричастност на един от съдиите към Специализирания съд, който беше закрит по предложение на ПП „Продължаваме промяната-Демократична България“, партията издигнала Коцев. По време на обсъжданията на закриването от представители на специализираното правосъдие бяха отправени много нелицеприятни упреци към партията, което може да създаде съмнения, обясни пред медиите адвокат Лулчева.

Тя добави, че скоро е излязло съдебно решение, по повод наказание, което е било наложено на съдия от специализирания съд, което е било отменено, защото съдиите били много разстроени от затварянето на съда и психически не били добре и това им пречело да работят. Щом това е налице за един съдия, може да се приеме и за останалите, посочи Лулчева.

Тя коментира, че делото е политическо не на база на обсъждане на политики на правна основа. Поставя се също въпроса, защо за нещо, за което е имало сведения през ноември се повдигат обвинения през юли.