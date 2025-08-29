Присъда и принудителен труд за мъж, изнудвал друг за пари и го карал да залага онлайн

Подсъдим за изнудване е осъден на година и три месеца лишаване от свобода и безвъзмезден труд в полза на обществото в Търговище, съобщават от пресцентъра на Окръжния съд.

Съдът е одобрил споразумение между прокуратурата и 23-годишния жител на града - Г. Г., според което наказанието лишаване от свобода ще бъде отложено за три години изпитателен срок. Към това споразумение съдът предложи да се включи и пробационна мярка „150 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от една година“, тъй като счете, че наказанието е занижено. Включена е и възпитателна мярка - срещи с полицейски инспектор, допълни говорителят на Окръжния съд в Търговище Десислава Здравкова, цитирана от БТА.

Г. Г. е подсъдим за това, че от месец май тази година до 5 юли е принудил Р. С. да му предаде парични суми, да тегли от свое име кредит и да внесе суми в платформи за онлайн залагания. Имуществената вреда за пострадалия е в размер на 7020 лв., а деянията са извършени при условията на чл. 214, ал. 2, т. 1 от Наказателния кодекс за изнудване чрез причиняване на лека телесна повреда, сила и заплашване, поясни Здравкова.

За да сключи споразумение с държавното обвинение, подсъдимият е възстановил изцяло имуществените вреди на Р. С.

Подписаното споразумение има сила на присъда, не подлежи на обжалване и влиза в сила веднага след одобрението от съда.