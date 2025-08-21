Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол заради 'добро' поведение

Заради поредица от нарушения и внасяне на забранени предмети Георги Семерджиев, който причини зверската катастрофа на столичния бул. "Черни връх" през 2022 г., е преместен от Централния софийски затвор в този в Бобов дол.

Мярката не е постоянна. Случаят коментира и правосъдният министър.

"Точно заради такъв случай на неколкократно намерени и иззети забранени вещества и вещи, затворник, осъден ефективно на лишаване от свобода от Централния софийски затвор за катастрофата на бул. "Черни връх", днес е конвоиран и преместен в друг затвор като наказателна мярка - принудителна мярка по отношение на същото лице. Законът ни дава такава възможност. Правила има в затвора, правила има навсякъде и те трябва да се спазват. Това е затвор, а не разграден двор", посочи Георги Георгиев, цитиран от бТВ.

Семерджиев, осъден за фаталната катастрофа на бул. "Черни връх", при която загинаха две млади жени, на 20 г. затвор, съди главната дирекция "Изтърпяване на наказанията".

Той иска от затвора 200 000 лв., тъй като прекалено дълго е бил в изолатора и не е доволен от условията там.

Драмата се разигра през лятото на 2022 г. Малко след 23 часа аудито на Семерджиев минава на червено, удря последователно такси и клетката на асансьора на метростанция "Европейски съюз". Ефектът от втория удар е, че скъпото немско возило се разцепва, а предната му част помита и убива 21-годишната Хариет Стефанович и 26-годишната Христина Дилева. Двете жени за били на тротоара, близо до кръстовището.