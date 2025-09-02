Правосъдният министър информира Кьовеши за реформите в европейската прокуратура в България

Правосъдният министър Георги Георгиев информира главния европейски прокурор Лаура Кьовеши за очакваните реформи за дейността на европейската прокуратура в България. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на правосъдието.

Двамата се срещнаха по време на визитата на българския министър на правосъдието в Люксембург.

Георгиев информира, че в министерството е изготвен проект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, с който ще се осигури в пълна степен ефективното функциониране на Европейската прокуратура в България и ще се преодолеят констатираните практически проблеми в дейността на делегираните прокурори в България, свързани с квалифицирането на престъпните посегателства с предмет средства на Европейския съюз (ЕС).

С изготвения законопроект, по който съвместно са работили представители на Върховния касационен съд (ВКС), Софийския градски съд (СГС), Върховната касационна прокуратура (ВКП), Европейската прокуратура, Министерството на финансите, Агенция „Митници“ и академичната общност, се транспонира европейската директива за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС.

Наказателният закон вече ще обхваща и служителите на съюза и ясно ще определя какво са „средства от ЕС“, за да се избегне включително противоречивата съдебна практика, е информирал още министърът.

Сред предложенията в проекта са също създаване на квалифицирани състави на безстопанственост и престъпления по служба, свързани със средства на ЕС и засягащи финансовите интереси на съюза, както и на квалифицирана митническа измама за избягване на дължими мита в бюджета на ЕС и други.

По време на срещата министър Георгиев информира главния европейски прокурор Кьовеши и за предоставената от правителството нова сграда на бул. „Александър Стамболийски“ в София за делегираните прокурори.

По- рано днес Георги Георгиев представи постигнатия от България напредък при изпълнение на препоръките за излизане на страната ни от „сивия списък“ по време на двустранната среща с експертите на Групата за финансови действия (FATF) в Люксембург.