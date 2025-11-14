Повдигнаха по три обвинения на мъжа и жената от Перник за насилието над животни

Мъжът и жената от Перник, заподозрени в причиняване на смърт на животни по особено жесток начин, са получили по три обвинения, съобщи "Нова телевизия".

"Едното е за престъпно сговаряне с цел да се вършат престъпления в страната и чужбина - такива престъпления, които се наказват с повече от три години лишаване от свобода. Това е с цел имотна облага. Другото обвинение е за проявената жестокост и причиняване на смърт на гръбначни животни, а третото - за създаване на материали с порнографско съдържание", обясни говорителят на прокуратурата в Перник прокурор Албена Стоилова.

Двамата са задържани под стража. Предстои насрочването на разпоредителното заседание по делото.

По думите на Стоилова максималното наказание за най-тежкото престъпление е до 6 години лишаване от свобода и глоба в размер до 10 000 лева. "Тъй като се касае за три престъпления, извършени преди да влезе в сила присъда, има възможност наказанието да бъде общо и би могло да бъде увеличено", подчерта Стоилова.

Тя обясни, че двамата обвиняеми са се познавали от 2022 година. Имали интимни отношения, а клиповете започнали да снимат от март 2023 г., сочат събраните до момента доказателства.

"До тази идея са стигнали, тъй като и двамата са били в затруднено материално положение. Видели, че в интернет се разпространяват такива клипчета и заплащането за тях е доста високо. Тогава решили, че биха могли да изкарат средства по този начин", каза още Стоилова.

Обвиняемите заснемали видеата с мъчения над животни на различни тарифи.

"Всичко зависело от това какви са животните и колко са на брой", обясни прокурорът и допълни, че обвиняемите разпростарнявали видеата в платен канал в Telegram. След това били търсени за индивидуални поръчки.

При претърсвания от домовете на Сашова и Георгиев са иззети устройства за заснемане - телефон и компютър, както и дрехи, с които са заснемали клиповете - предизвикателни кожени рокли, маски, ботуши, камшици. Оръжие не е намерено.