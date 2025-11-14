Повдигнаха по три обвинения на мъжа и жената от Перник за насилието над животни

Мъжът и жената от Перник, заподозрени в причиняване на смърт на животни по особено жесток начин, са получили по три обвинения, съобщи "Нова телевизия".
"Едното е за престъпно сговаряне с цел да се вършат престъпления в страната и чужбина - такива престъпления, които се наказват с повече от три години лишаване от свобода. Това е с цел имотна облага. Другото обвинение е за проявената жестокост и причиняване на смърт на гръбначни животни, а третото - за създаване на материали с порнографско съдържание", обясни говорителят на прокуратурата в Перник прокурор Албена Стоилова.
Двамата са задържани под стража. Предстои насрочването на разпоредителното заседание по делото.
По думите на Стоилова максималното наказание за най-тежкото престъпление е до 6 години лишаване от свобода и глоба в размер до 10 000 лева. "Тъй като се касае за три престъпления, извършени преди да влезе в сила присъда, има възможност наказанието да бъде общо и би могло да бъде увеличено", подчерта Стоилова.
Тя обясни, че двамата обвиняеми са се познавали от 2022 година. Имали интимни отношения, а клиповете започнали да снимат от март 2023 г., сочат събраните до момента доказателства.
"До тази идея са стигнали, тъй като и двамата са били в затруднено материално положение. Видели, че в интернет се разпространяват такива клипчета и заплащането за тях е доста високо. Тогава решили, че биха могли да изкарат средства по този начин", каза още Стоилова.
Обвиняемите заснемали видеата с мъчения над животни на различни тарифи.
"Всичко зависело от това какви са животните и колко са на брой", обясни прокурорът и допълни, че обвиняемите разпростарнявали видеата в платен канал в Telegram. След това били търсени за индивидуални поръчки.
При претърсвания от домовете на Сашова и Георгиев са иззети устройства за заснемане - телефон и компютър, както и дрехи, с които са заснемали клиповете - предизвикателни кожени рокли, маски, ботуши, камшици. Оръжие не е намерено.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
18546
1
14.11 2025 в 19:32
Тръмп иска разследване на връзките на Епстийн с Бил Клинтън
Грузия: Не сме се отказали от ЕС, Брюксел се изолира
САЩ издаде лиценз, който позволява преговори за възможна продажба на чуждестранните активи на ''Лукойл''
Великобритания разреши на Лукойл да продължи да работи до 14 февруари в България
Дейвид Ковърдейл се пенсионира (видео)