Повдигнаха 4 обвинения на екстрадирания Паскал

Екстрадираният от Сърбия Никола Николов - Паскал се сдоби с четири обвинения след разпит в Антикорупционната комисия днес.

Няма официална информация, както за екстрадицията на Никола Николов у нас, така и за повдигнатите му обвинения. Информацията се събира и потвърждава неофициално. Може да се направи извод, че намеренията на Паскал са да съдейства на разследващите, след като той престоя 4 часа в Комисията за противодействие на корупцията, съобщава БНТ.

Пред медиите днес Николов запази мълчание.

По информация на БНТ обвиненията са за участие в организирана престъпна група за контрабанда, пране на пари и корупция, заедно с бившата шефка на митниците Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и баща и син Марин и Стефан Димитрови, както и за незаконен трафик на три отделни тира с цигари.

Според източници на телевизията Паскал и адвокатът му са представили голямо количество документи за лечение в Белград, което било започнало още през лятото на миналата година и продължавало до деня на екстрадицията му у нас.

От вчера Никола Николов – Паскал е задържан в ареста на Националната следствена служба (НСлС) на бул. „Г. М. Димитров“ в София с прокурорско постановление за срок до 72 часа. Очаква се прокуратурата да внесе предложение за налагане на мярка „постоянен арест“.

Паскал е обвинен заедно с баща и син Стефан и Мартин Димитрови, бившия директор на Агенция "Митници" Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и Петър Субев от "Гранична полиция" за участие в престъпна група у нас.

През юли м.г. беше издадена европейска заповед за арест на Никола Николов-Паскал. За разследването се разбра през април 2024 г. след акция на ДАНС и антикорупционната комисия, при която бе задържана Петя Банкова.