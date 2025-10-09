Питали шефа на завода за боклука по проверка на РИОСВ от миналата година

Директорът на завода за отпадъци Николай Савов каза, че са го викнали на разпит в прокуратурата за сигнал от миналата година, свързан с проверка в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), за да даде допълнителни пояснения по него.
Тази сутрин прокуратурата извика на разпит Николай Савов и зам.-кмета Надежда Бобчева, но причината не бе известна, съобщиха по-рано от Столичната община.
Савов каза, че са му били зададени само „уточняващи въпроси“ за сигнала от миналата година.
„Имаше 15 проверки на РИОСВ. В момента са възстановили това дело по една от проверките“, допълни той и поясни, че привикването му в прокуратурата няма връзка с кризата с отпадъците в столицата. „Нито една дума или реплика следователят не ми е казал относно това, което се случва. Само и единствено ми бяха задавани уточняващи въпроси, които са свързани с проверка на РИОСВ от миналата година“, каза той.
"Никой нито ме е натискал, нито е имало реплики, абсолютно нищо. Ние сме работници, няма какво да ни натискат. Работници на Столична община сме, вършим си работата и това е. Никой не се е обаждал да ме репликира", посочи още той, цитиран от БТА.
Очаква се утре, 10 октомври, зам.-кметът Надежда Бобчева също да бъде разпитана от прокуратурата.
„Доколкото виждам сме с една и съща призовка и би трябвало да бъде и тя питана по този въпрос“, допълни Савов.
Георги Георгиев: Поисках от Терзиев списък с всичко необходимо за овладяване на кризата в София
