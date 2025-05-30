Пеевски внесе в съда искане да бъде вписана оставката на Джевдет Чакъров като лидер на ДПС

В Софийския градски съд е постъпило искане от Делян Пеевски да бъде вписана оставката на Джевдет Чакъров като председател на ДПС. Искането ще бъде разгледано, след като делото бъде върнато от Върховния касационен съд, съобщиха от СГС.

Преди два дни ВКС прекрати делото за промените в ДПС, след като съпредседателят Джевдет Чакъров премина в лагера на Пеевски. Преди да подаде оставка Чакъров е оттеглил жалбата си срещу Пеевски.

Става дума за едно делата, образувани от самия Чакъров като председател на ПГ на ДПС-ДПС. Пред ВКС той обжалва отказа на първата инстанция да изключи Пеевски като член и лидер на партията.

Един от мотивите на първоинстанционния съд да не уважи искането на Чакъров е, че само Националната конференция на движението може да свали председателя на партията, а не Централният съвет.