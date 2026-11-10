ПБ иска членовете на стария ВСС да бъдат 'преохладени' преди кариерен възход

С изменения в Закона за съдебната власт "Прогресивна България" се опитва да въведе оценка на дейността на членовете на сегашния Висш съдебен съвет и период на "охлаждане" при възстановяването им на длъжност. Предвижда се и механизъм за определяне на магистратските заплати.

Заради липсата на парламентарно съгласие сегашния ВСС управлява 4 г. над изтичане на 5-годишния си мандат. Вносителите от ПБ обясняват, че членовете му ще се върнат на предишните си места след над 9 г. в съвета. През това време те са участвали в кадрови решения, в т.ч. и на органите, в които се връщат.

Законопроектът запазва това тяхно право, но при израстването им ще се имат предвид и отменените от съда решения, взети с тяхно участие, спазване на правилата за професионална етика и участие в работата на ВСС.

Т.нар. период на охлаждане пък предвижда да не се командироват в по-горен по степен съдебен орган до получаването на оценката. Ако въпросният магистрат получи отрицателна оценка, ограничението ще важи, докато се поправи. Това е стъпка към премахване на традицията участието във ВСС да е стъпка в израстването на магистрата.

Досегашното положение оценката да се прави в едномесечен срок се променя - това ще става вече в 6-месечен срок.

Новият съвет ще трябва да приеме методиката до 3 месеца от встъпването си.

Промяна има и при определянето на магистратските възнаграждения. Основната месечна заплата за най-ниската магистратска длъжжност ще се определя всяка година с бюджета по предложение на ВСС. Но тя не може да бъде по-ниска от размера за предходната година.

Променя се и текстът от закона, който казва, че на магистратите се изплащат всяка година средства за тога или облекло в размер две средномесечни заплати на заетите лица в бюджетната сфера. Размерът вече ще се определя всяка година с бюджета. Правилото ще важи и за държавните съдебни изпълнители, както и за съдебните служители.

В мотивите към проекта вносителите Александра Вълчева, Тодор Барболов, Милен Трифонов и Димитър Здравков отбелязват и основите заплати в системата - на върховно ниво - 4874 евро, а за младши магистрати - 2542 евро. На районно ниво основната заплата е 2630 евро, но в София тя е 2928 евро. С предложените поправки възнагражденията се уеднаквяват в цялата страна. Заплатите, които са в сила от 1 август 2026 г., не могат да се намаляват.

Следете новините ни в :