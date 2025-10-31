Париж: Българите, осквернили мемориала на ''Холокоста'', са част от руска кампания

Френските разузнавателни служби подозират, че червените отпечатъци на ръце, нарисувани върху мемориала на "Холокоста" в Париж миналата година, са част от руска кампания за дестабилизация. Това съобщи "Радио Франс Интернасионал" (RFI), позовавайки се на съдебни документи.

Трима българи са изправени пред съда заради участието си в акцията, докато четвъртият - Мирчо Ангелов, сочен като предполагаем организатор на групата, продължава да се укрива.

Новината идва на фона на нарастваща тревога сред западните служби относно ескалацията на подкрепяни от Москва хибридни операции, саботажи и шпионска дейност в цяла Европа.

Миналата година върху Стената на праведниците - мемориал, посветен на хората, помогнали на евреи по време на нацистката окупация - бяха нарисувани около 500 червени отпечатъка от ръце. По това време инцидентът беше свързан с войната между Израел и "Хамас" в Газа.

Случаят се вписва в поредица от подобни актове във Франция през последните две години - сред тях оставени глави на прасета пред джамии и нарисувани звезди на Давид по сгради. Властите ги разглеждат като опит за насаждане на напрежение между местните еврейски и мюсюлмански общности.

Според поверителни бележки на френското вътрешно разузнаване, частично цитирани по време на съдебното заседание тази седмица и публикувани от „Политико“, двама от заподозрените „са получавали инструкции на руски език от неизвестни лица чрез криптираното приложение Telegram“.

Документите посочват, че действията отговарят на типичния модел на хибридни операции, при които лица се наемат от чужди разузнавателни служби за конкретни задачи.

Един от тримата арестувани - Николай Иванов, е смятан за ключов организатор наред с Ангелов. Иванов е роден в украинския Донбас и, според разследването, е участвал в руска паравоенна групировка. Останалите двама - Георги Филипов и Кирил Милушев, са познати на Ангелов, които са приели да участват срещу заплащане.

Милушев твърди, че е бил нает единствено, за да заснеме операцията, след като вече е пристигнал в Париж.

Филипов, върху чието тяло има неонацистки татуировки, е признал, че е вандализирал мемориала заедно с Ангелов и че е участвал и в други подобни действия, като обяснил, че му били нужни пари за издръжка на дете.