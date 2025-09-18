Оставиха за постоянно в ареста сина на прокурор Маджарова

OFFNews 18 септември 2025 в 13:19 130 0
Николай Маджаров остава в ареста

Снимка БГНЕС
Районен съд – Варна определи постоянно задържане под стража за прокурорския син Николай Маджаров. 

Мярката може да се обжалва в тридневен срок пред Окръжния съд в града. Следващото заседание ще бъде на 24 септември от 13 часа.

В началото на седмицата Маджаров беше арестуван при спецакция на ГДБОП-Бургас с 50 килограма марихуана, а изпълняващият функциите на главен прокурор Борислав Сарафов разпореди разследването да се води от варненската Районна прокуратура, за да се гарантира безпристрастност.

31-годишният мъж е син на прокурора от Бургаския апелативен съд Валентина Маджарова, която бе шеф на закрития вече спецсъд. 

Николай Маджаров е обвинен за отглеждане на 90 растения от рода на конопа и намерена суха тревиста маса. Той не е осъждан, но има криминални регистрации за държане на дрога, участие в грабеж и отнемане на шофьорска книжка заради отказ да даде проба за наркотици.

