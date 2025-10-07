Осъдиха на 15 г. затвор личната банкерка на Мартин Петров

Софийският градски съд е постановил 15 г. затвор за измама с вложения на стойност 1,8 млн. лв. за личната банкерка на бившия футболен национал Мартин Петров.

СГС е наложил и конфискация на цялото имущество на подсъдимата Ирина Аткова и я е лишил от право да упражнява дейност като материално отговорно лице за 15 г.

Скандалът с източените милиони от сметките на Мартин Петров избухна през 2017 г., когато той призна, че е бил ограбен от личната си банкерка Ирина. В периода 2007-2017 г. тя е източила близо 2 млн. лв. 10 месеца преди да бъде разкрита липсата на парите на бившия футболист, служителката била уволнена от банката. Никой обаче не информирал Петров за промяната на обстоятелствата.

Аткова е работила в столична банка, като задълженията ѝ се състояли в експедитивно и качествено обслужване на клиенти с по-големи доходи, но без да оперира с парите им.

Мартин Петров бил клиент на същата банка, а подсъдимата била негов личен банкер. Той ѝ предоставил право да вижда сметките му, но с тях можели да оперират само съпругата и родителите му.

По време на кариерата си в чужбина Петров посещавал банката при редките си идвания у нас, като обикновено Аткова била с него при теглене на каса. Правело впечатление поведението на близост с Петров, което тя демонстрирала пред колегите си, посочиха от прокуратурата.

В началото на 2010 г. Аткова се възползвала от близостта си с бившия футболист и му предложила помощ да започне да инвестира парите си за по-добра печалба. За целта Петров й издал пълномощно, като поставил условие да инвестира до определен максимален размер, докато тя искала да оперира с по-големи суми. Затова решила да отклонява пари от сметките му към сметките в откритите на негово име портфейли, за да може след това да оперира с тях на финансовите пазари.

Така според обвинението, от началото на 2012 г. до 16 юни 2017 г. Аткова измамила Мартин Петров с 1,8 млн. лв., като заблуждавала банкови служители с фалшиви документи и такива с невярно съдържание – нареждане за презграничен превод, разпореждане за банков превод, потвърждение за желан превод, заверка от личен банкер, потвърждаваща идентификация на клиента.

Аткова извършила документната измама 52 пъти, като тя е в особено големи размери и представлява особено тежък случай.

Отделно от това, банкерката е осъдена и за измама, тъй като заблуждавала колегите си, че е помолена от Петров да се разпорежда с парите му, обяснявайки, че малко след това щяло да бъде надлежно разписано „нареждане-разписка“. Това Аткова направила 62 пъти.

Присъдата на СГС не е окончателна и може да се обжалва пред Софийския апелативен съд.