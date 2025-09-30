Офицер, оправдан за взривовете в Челопечене, осъди прокуратурата за 50 000 лв. обезщетение

Бившият началник на щаба на бригада "Логистика" на армията о.р. полковник Димитър Петров - един от тримата висши офицери, съдени и оправдани за взривовете в поделението в Челопечене преди 17 г., осъди прокуратурата за обезщетение от 50 000 лв., съобщи "Лекс".

При инцидента на 3 юли 2008 г. рано сутринта в поделението се взривиха стотици тонове боеприпаси и по чудо нямаше жертви. Мощните експлозии се усетиха като земетресение в близките райони, бяха изпочупени прозорци на много сгради, включително и на летището в София.

Разследването се проточи и едва през 2014 г. прокуратурата повдигна обвинения на полк. Петров, на началника на базата за утилизация по онова време Мирослав Мирчев, както и на бившия зам.-началник на Генщаба ген. Румен Цоков. Те бяха обвинени за това, че не са изпълнили задълженията си по служба и не са организирали правилното съхранение на боеприпасите, което е довело до самозапалване и взрив.

Делото продължи повече от 7 г., но до осъдителни присъди не се стигна - и тримата бяха оправдани, а крайният извод на съдилищата беше, че деянието е несъставомерно. Процесът приключи едва през 2021 г., когато Върховният касационен съд се позова на комплексна експертиза, според която няма как боеприпасите да са се взривили при самозапалване в следствие на овлажняване, както твърдеше обвинението. Такова е можело да стане само при целенасочена човешка дейност, но не и случайно.

Миналата година ген. Цоков пръв осъди прокуратурата за обезщетение от 80 000 лв.

Димитър Петков пък е завел иск за 76 000 лв., но Софийският градски съд му присъди на първа инстанция само 26 000 лв. обезщетение. Той обжалва и Софийският апелативен съд уважи иска му до 50 000 лв. Така до момента прокуратурата е осъдена да плати вече 120 000 лв. на двамата бивши военни плюс разноските и лихвите по тези суми.

От решението на САС е видно, че един от аргументите на съда да завиши обезщетението за Петров са сбърканото разследване и обвинение, което освен това прокуратурата е поддържала до край. Процесът е продължил общо 7 години, 7 месеца и 7 дни, а държавното обвинение обяснява това с фактическата и правна сложност, както и с обема от 126 тома. САС се съгласява, че продължителността не може да се приеме за прекомерна, но отбелязва и изводите на съдилищата, че не са били положени усилия да се изясни как се е случил инцидентът.

Апелативният съд се съгласява с тезата на Димитър Петров и заключва, че „фактическата сложност, съответно продължителността на производството, почива и на некоректно избрана посока на изясняване на причините за експлозията и последвалите от нея пожари, което следва да се отчете като завишаващ търсеното обезщетение фактор“.

Съдът отбелязва и това, че бившият офицер е бил обвинен в тежко престъпление, което се наказва с от 1 до 8 г. затвор, а повече от 7 г. е бил притеснен, че ще бъде несправедливо осъден. В тази връзка в решението е отбелязано, че държавата е претендирала за нанесени вреди от над 7 млн. лева, за които са били предявени искове срещу тримата подсъдими, което пък е отчетено като завишаване на вредите, понесени от Петров.

Заради това, че е бил обвинен за престъпление, извършено във връзка с работата му, апелативните съдии също подчертават, че му се дължи по-голямо обезщетение, тъй като е бил „накърнен драстично и професионалният му авторитет като офицер от българската армия“.

САС отбелязва изключително голямата гласност, която е дадена на делото срещу военните, което пък е довело до допълнително накърняване на доброто име на Петров в обществото.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред ВКС.