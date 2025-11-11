Обвиняемият за катастрофата със загинал французин писал SMS на жена си, докато карал

Обвиненият за катастрофата, при която загина французин на Околовръстното шосе през 2022 г. Димитър Любенов е писал SMS на жена си, докато е карал.
Това разказа той пред Софийският градски съд.
"Писах SMS на жена ми дали се е прибрала, чула ли се е с детегледачката и дали всичко е наред с детето. Не внимавах за четири-пет секунди. Това е причината за катастрофата", обясни Любенов, цитиран от БТА.
Инцидентът се случи на 25 септември 2022 г., като и други двама души също пострадаха. След катастрофата започна и друго разследване - срещу полицаи, които са ескортирали Любенов.
Димитър Любенов посочи, че в колата е нямало стойка за телефон, затова го е държал в ръка. Според прокуратурата той е шофирал под въздействието на алкохол и наркотици.
"Не съм бил толкова неадекватен, колкото се твърди. Разсеях се за 4-5 секунди с телефона. Бях употребил алкохол, наркотици - не", заяви обвиняемият.
Във въпросната нощ е бил на заведение с приятели, поръчал си е Drink and Drive, който да го прибере, тъй като е пил, но колата се е забавила с час и половина и затова е тръгнал.
"Никога друг път не съм карал пиян. Съзнателно никога не съм употребявал наркотици. Единствено ако са ми сложили нещо в питието", допълни Любенов.
По думите му е карал с около 80-90 км/ч.
"Когато съм си погледнал телефона, явно съм си отпуснал несъзнателно крака и за тези секунди съм вдигнал 140 км/ч. Не съм поддържал тази скорост", каза Любенов.
Според него полицаите са му казали, че ще го придружат, за да е по-сигурно, като не си спомни кой от служителите на МВР му го е предложил. Не си спомни и да им е давал нещо.
11.11 2025 в 14:10
