Никола Николов-Паскал вече е в столичното следствие

Соченият за контрабандист Никола Николов - Паскал вече е на българска земя. Паскал бе задържан в Белград миналата година след международно издирване.
64-годишният мъж е обвинен по делото, известно като аферата "Митници", по което обвинения имат и бившата шефка на митниците Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, баща и син Марин и Стефан Димитрови от Хасково и бивш директор в "Гранична полиция" Петър Субев. Всички те са заподозрени в корупция и контрабанда.
Предаването на Паскал е станало през граничен пункт "Калотина". От там той бе конвоиран до следствения арест на бул. "Г. М. Димитров" в София, където да му бъде предявено обвинението. Прокуратурата може да го задържи до 72 часа без санкция на съд.
Засега държавното обвинение не е коментирало.
"Към ноември, когато за последно съм се запознавала с материали по разследването, нямаше никакви доказателства за познанства на Никола Николов с длъжностни лица. Няма нито СРС, нито свидетелски показания, които да говорят за такива познанства, камо ли на такива нива, каквито се споменават. Доходите на клиента ми отдавна са доказани", заяви по-рано адвокатът му Галя Гълъбова пред бТВ.
