Никола Николов-Паскал вече е в столичното следствие

Соченият за контрабандист Никола Николов - Паскал вече е на българска земя. Паскал бе задържан в Белград миналата година след международно издирване.

64-годишният мъж е обвинен по делото, известно като аферата "Митници", по което обвинения имат и бившата шефка на митниците Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, баща и син Марин и Стефан Димитрови от Хасково и бивш директор в "Гранична полиция" Петър Субев. Всички те са заподозрени в корупция и контрабанда.

Предаването на Паскал е станало през граничен пункт "Калотина". От там той бе конвоиран до следствения арест на бул. "Г. М. Димитров" в София, където да му бъде предявено обвинението. Прокуратурата може да го задържи до 72 часа без санкция на съд.

Засега държавното обвинение не е коментирало.