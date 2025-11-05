Млад мъж заплаши с пистолет и обра германски студент

26-годишен заплаши с пистолет германски студент в района на метростанция "Сердика" и го обра.
От студента са взети 100 лв. и слушалки, след като младият мъж му казал, че ако не даде всичките си пари, ще му се случи нещо лошо.
Прокуратурата привлече към отговорност за грабеж 26-годишния българин. Ако доказателствата издържат пред съда, го заплашва затвор.
Мъжът е осъждан и преди. Задържан е за срок до 72 часа. Днес прокурорът е поискал постоянен арест.
