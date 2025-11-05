Млад мъж заплаши с пистолет и обра германски студент

OFFNews 05 ноември 2025 в 10:25 386 0
Пистолет

Снимка Getty images

26-годишен заплаши с пистолет германски студент в района на метростанция "Сердика" и го обра.

От студента са взети 100 лв. и слушалки, след като младият мъж му казал, че ако не даде всичките си пари, ще му се случи нещо лошо.

Прокуратурата привлече към отговорност за грабеж 26-годишния българин. Ако доказателствата издържат пред съда, го заплашва затвор. 

Мъжът е осъждан и преди. Задържан е за срок до 72 часа. Днес прокурорът е поискал постоянен арест.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Общаха пари. Но дали ще стигнат до младите лекари?