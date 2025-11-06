Мандатът на Даниела Талева изтича. Прокурорите във ВСС ще гледат освобождаването й в сряда

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще разгледа в сряда освобождаването на Даниела Талева като обвинител, разследващ главния прокурор.

Тя ще бъде освободена като прокурор във Върховната касационна прокуратура, считано от 7 декември, когато изтича своеобразният ѝ мандат като ad hoc прокурор, т.е. двугодишният срок за изпълнение на функциите на прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор и неговите заместници, показва проверка на "Лекс".

Талева е първият съдия, назначен на тази длъжност след въвеждането на специалния механизъм за разследване на главния прокурор чрез промени в Закона за съдебната власт.

След като бъде освободена, тя ще се върне на работа като съдия в Софийския градски съд.

Според измененията в ЗСВ за разследващ главния прокурор се избира съдия от окръжно, апелативно или върховно ниво с ранг съдия във ВКС. След избора му, който се осъществява от Наказателната колегия на Върховния касационен съд, този магистрат трябва да бъде назначен за прокурор във Върховната касационна прокуратура.

Според чл. 173а, ал. 3 от ЗСВ срокът на изпълнение на функциите на прокурора в наказателното производство не може да бъде повече от 2 г., като след изтичането на този срок той се възстановява на заеманата преди това длъжност като съдия.

Ако производството срещу главния прокурор или срещу негов заместник продължи повече от 2 г., се определя друг съдия, който се назначава от Прокурорската колегия за прокурор във ВКП.

През двете години, през които Даниела Талева е ad hoc прокурор, тя е разгледала множество преписки по получени сигнали, като са били образувани само две наказателни производства, които впоследствие са били прекратени поради несъставомерност на деянията.

Наскоро Софийският градски съд отмени постановление на Талева, с което тя отказва да образува досъдебно производство срещу и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов по сигнал на БОЕЦ.

В определението си СГС посочи серия от направления, в които прокурор Талева не е извършила пълен анализ, и заключава, че това „е достатъчно, за да се приеме, че отказът е постановен преждевременно, т.е. в противоречие с процесуалните изисквания прокурорът в пределите на своята компетентност да вземе всички мерки, които му позволяват да установи истината за проверяваните събития“.

СГС даде указания на Талева как да продължи работата по сигнала.