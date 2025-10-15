Майката на малтретирания Адриан се споразумя с прокуратурата

Прокуратурата предложи споразумение за майката на малолетния Адриан по знаковото дело за насилие над детето, което бе върнато за повторно разглеждане в Пловдивския районен съд. Основният подсъдим за бруталната агресия е пастрокът му Петър Чернев.

До този обрат се стигна заради редица процесуални нарушения, делото тръгна отново, но при друг съдебен състав.

Заради тежките рани Адриан претърпя поредица операции в областта на главата, детето в момента живее с баща си в Германия и все още се възстановява от преживяното.

Майката е обвинена като съучастник и споразумението предвижда наказание от 2 г. условно, с 4 г. изпитателен срок.

Прокуратурата бе готова да предложи споразумение и на Чернев, но за ефективна присъда, близка до максимума по закон. За него делото обаче ще продължи по общия ред с разпит на свидетели. Тъй като останалите страни нямаха възражения по споразумението с майката, то ще бъде разгледано следващата седмица.

Преди това Петър Чернев получи 8 г. затвор. На майката на детето обаче бе наложена само административна глоба от 4000 лв., тъй като според съда не е била съучастник при мъченията на детето.