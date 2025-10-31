Лидерът на 'Възраждане' осъден да плати 5000 лв. за обида на журналист

Лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов е осъден да плати 5000 лв. на журналиста Васил Иванов, след като преди три дни Върховният касационен съд е отхвърлил окончателно жалбата на политика срещу решение на предишната инстанция, съобщи сайтът BIRD.
Делото е заведено заради реплики на Костадинов, публикувани във фейсбук профила му през 2020 г. Преди това Нова тв излъчва разследване на Иванов за къщата на партиеца във варненското село Константиново. Имотът е купен през 2019 г. с ипотечен кредит.
Костадинов нарича поръчков излъчения от телевизията репортаж, а журналиста - зависим. Съдът приема, че тези изявления са обидни и позорящи за журналиста,
"Липсата на достатъчно фактическо основание в подкрепа на оценъчните съждения означава, че в случая има злоупотреба със свободата на словото, злонамереност и отправяне на оскърбителни лични нападки. Това е виновно и противоправно поведение", се посочва в съдебното решение.
По делото Костадинов е представил и прекратено разследване на окръжната прокуратура във Варна, по което е проверявана покупката му. Нарушения не са открити. Според съда обаче това няма отношение към делото, заведено от журналиста.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Швейцарските медии: Тръмп вероятно се опитва да свали Мадуро от власт
''Невинен до доказване на противното'': как публичният процес изпревари съдебния по случая ''Росен Белов''
Белгия заплаши Кремъл: Ще изтрием Москва от лицето на земята
5 кг злато за Гешев, 1 кг за спецпрокурора ''Митко'': Бившата на Пепи Еврото свидетелства срещу него