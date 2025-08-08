Каналджии, пияни и дрогирани шофьори ще плащат стойността на колата, ако не е тяхна

Осъдените за каналджийство ще дължат равностойност на превозното средство, с което са превели противозаконно през границата на страната отделен човек или група, в случаите, в които автомобилът липсва, бил е отчужден или не е тяхна собственост.
Това предвиждат част от промените в Наказателния кодекс (НК), публикувани от Министерството на правосъдието за обществено обсъждане.
Нормативните промени са в отговор на решението на Конституционния съд (КС) от 17 юли 2025 г., с което се обяви за противоконституционна разпоредба в частта „или се налага глоба в размер на пазарната стойност на превозното средство в лева, ако не е негова собственост“, като определи текстовете за невъзможни за прилагане.
В същото решение мнозинството на КС отказа да отмени отнемането на превозните средства на пияни и дрогирани водачи.
Така се дава възможност на законодателя в случаите, в които предмет или средство на престъплението се явява чуждо имущество, да предвижда в тежест на виновния да се присъжда неговата равностойност.
Целта е „да се спази конституционният принцип на равенство на гражданите пред закона. В противен случай лицата, извършили едно и също по вид престъпно деяние, ще се третират по различен начин единствено според това дали моторното превозно средство е собственост на дееца или на друго лице“, се казва в мотивите към проекта.
По отношение на квалифицираните случаи на непредпазливо причиняване на смърт или телесна повреда при катастрофа се предлага съдът да може да отнеме в полза на държавата превозното средство, ако принадлежи на виновния, а ако не е негова собственост – да може да присъжда равностойността му.
Приложението на тази мярка за въздействие ще е задължително при шофиране след употреба на алкохол над съответната концентрация или на наркотични вещества.
08.08 2025 в 19:11
Имате ли юристи в тоя парламент или те просто толкова могат?
