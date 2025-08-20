Изобретателност: Джиесеми в пъпеш, печка и тубичка с лекарство при посещение в затвора

Три мобилни телефона в пъпеш, осем – в печка, и един – в тубичка с лекарство. Забранените предмети са били скрити от изобретателни приятели и роднини на затворници и наказани в затворническите общежития.
Това коментира правосъдният министър Георги Георгиев на страницата си във Фейсбук и показа нагледно как се случва на практика.
Според него това са най-фрапиращите случаи през последния месец и половина, които служителите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ са успели да разкрият и предотвратят.
Разкрити при опит да бъдат внесени са общо 25 мобилни телефона и има 11 случая с наркотични вещества. Служителите разкриват дрехи, напоени с наркотични вещества, които при свиждания се доставят за лишени от свобода. От началото на юли до момента в специално пригодени тайници или у лишени от свобода са намерени и иззети 46 мобилни телефона, установени са и 29 случая с наркотични вещества.
По разпореждане на правосъдния министър се извършват извънпланови проверки във всички места за лишаване от свобода.
Георгиев допълва, че контролът, както на входовете, така и при проверки в местата за лишаване от свобода ще продължи да е засилен. При всички случаи на откриване на забранени предмети и вещества се извършват допълнителни разследвания и се налагат наказания.
"Затворите са място за изтърпяване на наказания и своеволия няма да бъдат толерирани!", посочва правосъдният министър.
20.08 2025 в 19:26
