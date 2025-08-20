Изобретателност: Джиесеми в пъпеш, печка и тубичка с лекарство при посещение в затвора

OFFNews 20 август 2025 в 16:48 2773 1
Пъпеш

Снимка Фейсбук страница на Георги Георгиев

Три мобилни телефона в пъпеш, осем – в печка, и един – в тубичка с лекарство. Забранените предмети са били скрити от изобретателни приятели и роднини на затворници и наказани в затворническите общежития.

Това коментира правосъдният министър Георги Георгиев на страницата си във Фейсбук и показа нагледно как се случва на практика.

Според него това са най-фрапиращите случаи през последния месец и половина, които служителите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ са успели да разкрият и предотвратят.

Разкрити при опит да бъдат внесени са общо 25 мобилни телефона и има 11 случая с наркотични вещества. Служителите разкриват дрехи, напоени с наркотични вещества, които при свиждания се доставят за лишени от свобода. От началото на юли до момента в специално пригодени тайници или у лишени от свобода са намерени и иззети 46 мобилни телефона, установени са и 29 случая с наркотични вещества.

По разпореждане на правосъдния министър се извършват извънпланови проверки във всички места за лишаване от свобода.

Георгиев допълва, че контролът, както на входовете, така и при проверки в местата за лишаване от свобода ще продължи да е засилен. При всички случаи на откриване на забранени предмети и вещества се извършват допълнителни разследвания и се налагат наказания.

"Затворите са място за изтърпяване на наказания и своеволия няма да бъдат толерирани!", посочва правосъдният министър.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    16969

    1

    Sin

    20.08 2025 в 19:26

    -0
    +0
    И, естествено, полицаите нямат метални детектори и въобще не проверяват багажи и колети. Явно нямат пари. Купете им още БМВ-та и им направете заплатите като на Чорапа Президент, само тогава те ще вършат работа.
     
    X

    Проф. Слатински: Катастрофата на Русия е въпрос на време, надявам се да доживея света без нея