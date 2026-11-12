Има и втори задържан за убийството на бизнесмена Илиян Филипов

OFFNews 12 ноември 2026 в 08:17 2158 0
Филипов
Илиян Филипов.

Полицията задържа за 72 часа още едно лице във връзка с разследването за убийството на бизнесмена Илиян Филипов.

Арестът е извършен преди два дни.

Според наши източници утре ще бъде внесено искане в Окръжния съд в Пловдив за определяне на постоянна мярка „задържане под стража". В града са проведени и поредица от процесуално-следствени действия и претърсвания.

Към момента не е ясно каква точно е съпричастността на арестувания към тежкото престъпление. Преди дни вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че по случая с убийството на Филипов се извършват и допълнителни действия, които не касаят само Мегеров. Той уточни, че именно Мегеров е физическият извършител на престъплението и това сочат всички събрани до момента доказателства.

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