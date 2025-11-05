Хванаха експерт в ДФЗ в момент на получаване на подкуп от 1000 лв.

Служител на Държавен фонд "Земеделие" е хванат в момент на получаване на подкуп. От 2017 г. той е младши експерт ДФЗ и поискал от земеделски производител от района на Костинброд 1000 лв. рушвет, съобщиха от Окръжната прокуратура – София.

Причината за подкупа е безпроблемна проверка от експерта.

„Въпросният държавен служител е извършвал вече една проверка на земеделския производител, която е приключила. След това - в началото на октомври, го е уведомил, че предстои нова кръстосана проверка, а за да протече без проблеми, са били поискани 1000 лв.“, посочи и.ф. окръжен прокурор Наталия Николова-Бончева.

Разследването е продължило седмица. В края на октомври земеделецът се оплакал в полицията, че го рекетират. След като го изслушали в МВР, материалите били докладвани в Софийската окръжна прокуратура и започнало самото разследване.

Експертът бил задържан вчера около 17 часа, когато получавал подкупа. Използвал служебен автомобил на фонда. Предстои да му бъде повдигната обвинение. За подобно престъпление Наказателният кодекс предвижда затвор до 6 г. и глоба между 5000 и 10 000 лв. Съдът трябва да прецени и дали да го лиши от възможността да упражнява професията.