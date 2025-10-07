Двамата от ДАИ, изнудвали шофьорите на Роби Уилямс, остават в ареста

OFFNews 07 октомври 2025 в 12:03 551 1
Роби Уилямс

Снимка Getty images
Роби Уилямс

Двамата служители на ДАИ, които поискаха подкуп от шофьори, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, остават в ареста, реши окончателно Софийският апелативен съд.

По данни на прокуратурата обвиняемите Борис Борисов и Георги Георгиев са получили по 200 лв. и 300 евро от водачите с мотив, че тахографите на камионите са повредени. Стана ясно и че един от изнудваните шофьори е направил запис как му искат пари.

Двамата служители на ДАИ използвали Google Translate, за да поискат парите. При обиск в домовете им разследващите открили и 43 000 евро и 5000 лв.

Тахографите на камионите са устройства, които записват данни за движението на автомобила, изминатото разстояние и времето за почивка на водача. Те са гаранция за спазването на правилата за работното време и намаляване на свързаните с умората инциденти.

    Коментари
    Октим

    07.10 2025 в 12:41

    Оставаше да ги наградите или предложите по-готина работа, като на много други ...
     
