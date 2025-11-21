Двама на съд за катастрофата край Габрово, в която загинаха 6 души

Окръжна прокуратура–Габрово предаде на съд двама обвиняеми за тежкото пътнотранспортно произшествие, при което загинаха шестима души, а трима бяха ранени. Трагедията стана на 12 октомври 2023 г., около 17:00 часа, на кръстовище между главен път I-5 и северния околовръстен път III-5004 в община Габрово, припомня сайтът "За Габрово".

Сред обвиняемите са 62-годишен румънски гражданин – водач на товарен автомобил, и 23-годишен мъж от Севлиево. Според внесения обвинителен акт румънският шофьор е навлязъл в насрещното движение, като „доотклонявайки автокомпозицията наляво“, е предизвикал тежката катастрофа. Ударът е довел до смъртта на шестима души и до значителни материални щети.

Деянието е квалифицирано по чл. 343, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наказателния кодекс, който предвижда тежки наказания за причиняване на смърт и телесни повреди при нарушение на правилата за движение - пpи тeжĸa или cpeднa тeлecнa пoвpeдa – лишaвaнe oт cвoбoдa oт eднa дo шecт гoдини, a в ocoбeнo тeжĸи cлyчaи – лишaвaнe oт cвoбoдa oт двe дo дeceт гoдини; пpи cмъpт – лишaвaнe oт cвoбoдa oт тpи дo пeтнaдeceт гoдини, a в ocoбeнo тeжĸи cлyчaи – лишaвaнe oт cвoбoдa oт пeт дo двaдeceт гoдини. Мярката за неотклонение на румънския водач остава „задържане под стража“.

При катастрофата А.К. по непредпазливост причинил смъртта на шест лица, пътуващи в микробуса (Х. Д, на 31 години, К. К., на 34 години, М. Т., на 64 години, Ф. К., на 52 години, М.К., на 49 години и Е. И., на 26 години), както и телесни повреди на други три лица (А. Ж. от гр. Севлиево, К. К. от с. Крушуна обл. Ловеч и Р.К. от с. Яворец общ. Габрово), се казва още в съобщението на Окръжна прокуратура.

Със същия обвинителен акт е предаден на съд и А. Ж. за това, че при навлизане в кръстовището и отклоняване надясно със скорост около 79 км/ч и при техническа възможност да възприеме навлязлата товарна автокомпозиция в полагащата му се пътна лента и да реагира за ефективно спиране в началото на предприетата от него маневра за отклоняване надясно, не предприел такова спиране, като можел да спре автомобила преди достигане зоната на удара в полагащата му се пътна лента, където причинил пътнотранспортно произшествие при условията на независимо съпричинителство с А.К., управляващ товарна автокомпозиция.

При катастрофата той по непредпазливост причинил смъртта на пътуващите в т.а. "Пежо Боксер" Х. Д, К. К., М. Т., Ф. К., М.К., и Е. И., както и телесни повреди на К. К и Р.К.

Окръжен съд – Габрово предстои да насрочи открито разпоредително заседание, на което делото срещу двамата обвиняеми ще влезе в съдебна фаза.

След възникналото тежко ПТП в този участък бе въведена променена маркировка и бяха поставени допълнителни пътни знаци, с цел обезопасяване на кръстовището.