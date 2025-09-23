Дъщерята на Симеон Сакскобургготски окончателно е осъдена за шофиране в нетрезво състояние

Дъщерята на бившия премиер Симеон Сакскобургготски - Калина, окончателно е призната за виновна и осъдена за шофиране след употреба на алкохол. Софийският окръжен съд е потвърдил присъдата на Районния съд в Самоков, постановена миналия април - 8 месеца условно и глоба от 200 лв., съобщи "Сега". Освен това Калина е осъдена да плати и 17 953 лв., колкото струва автомобилът, който е шофирала. Ако тя беше собственик, колата трябваше да бъде конфискувана.
Калина беше хваната да кара в нетрезво състояние на 19 август 2023 г. след лека катастрофа без жертви. Районната прокуратура в Самоков заведе бързо производство по случая. Сакскобургготска е шофирала в района на хотел "Мура" в "Боровец", съобщи тогава обвинението.
Първоначално МВР обясни, че Калина е била придружена от полицаи да даде кръвна пробата. После обаче прокуратурата посочи, че тя е отказала кръвната проба, а дрегерът е отчел 1,5 промила и това е резултатът, с който Сакскобургготска ще бъде предадена на съд. Тези факти са приети за доказани от двете съдебни инстанции.
"Правилно е преценено и това, че престъплението е осъществено от подсъдимата при форма на вината пряк умисъл. Не може да има спор, че подсъдимата е съзнавала, че управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта си над допустимото, като е съзнавала напълно общественоопасния характер на извършеното, предвиждала е общественоопасните последици и е искала тяхното настъпване. Това е видно от самите действия на подсъдимата, която упорито е привела автомобила в движение неколкократно, а при пристигане на полицейските служители е изпаднала в състояние на притеснение", се казва в решението на окръжния съд.
Инцидентът с Калина стана след последните промени в Наказателния кодекс, свързани с конфискацията на автомобили, шофирани след употреба на алкохол. Затова и автомобилът "Сузуки", шофиран от Сакскобургготска, беше иззет с протокол за доброволно предаване.
"При паркиране е ударила колата, виждате. Може да е изпила една чаша вино, но това не е пиене на алкохол. Това е нищо. Инцидентът е малък. Превръща се в голям проблем, защото е княгиня Калина", коментира след инцидента съпругът ѝ Китин Муньос.
Първо версията беше, че е била разстроена, защото едно от кучетата ѝ избягало. После в историята се появи и изчезнал папагал.
"От доста малко стана нещо огромно. Но това са други причини. Най-накрая живеем в правова държава. Всеки е еднакъв пред закона. Това е много важно. Никой от тези, които сочат с пръст, обвиняват или злорадстват, не бива да го забравя. Като родител винаги боли. Да се надяваме, че нещата ще приключат", коментира тогава и Симеон Сакскобургготски.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
142
2
23.09 2025 в 17:25
3248
1
23.09 2025 в 16:13
Нови рекорди: Засякоха две коли със средна скорост 197 км/ч и 186 км/ч по АМ ''Марица''
Виетнамски гей спечели с антикитайска песен руския конкурс, копиращ Евровизия
Виетнамски гей спечели с антикитайска песен руския конкурс, копиращ Евровизия
За 24 часа 420 души поискаха да се върнат в страната по проект ''Избирам България''
Самолет кръжал над летище в Румъния заради заспал диспечер
Шоуто на Джими Кимъл се връща на екран днес