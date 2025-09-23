Дъщерята на Симеон Сакскобургготски окончателно е осъдена за шофиране в нетрезво състояние

OFFNews 23 септември 2025 в 15:24 1694 2
Калина

Снимка Фейсбук
Калина Сакскобургготска

Дъщерята на бившия премиер Симеон Сакскобургготски - Калина, окончателно е призната за виновна и осъдена за шофиране след употреба на алкохол. Софийският окръжен съд е потвърдил присъдата на Районния съд в Самоков, постановена миналия април - 8 месеца условно и глоба от 200 лв., съобщи "Сега". Освен това Калина е осъдена да плати и 17 953 лв., колкото струва автомобилът, който е шофирала. Ако тя беше собственик, колата трябваше да бъде конфискувана. 

Калина беше хваната да кара в нетрезво състояние на 19 август 2023 г. след лека катастрофа без жертви. Районната прокуратура в Самоков заведе бързо производство по случая. Сакскобургготска е шофирала в района на хотел "Мура" в "Боровец", съобщи тогава обвинението.

Първоначално МВР обясни, че Калина е била придружена от полицаи да даде кръвна пробата. После обаче прокуратурата посочи, че тя е отказала кръвната проба, а дрегерът е отчел 1,5 промила и това е резултатът, с който Сакскобургготска ще бъде предадена на съд. Тези факти са приети за доказани от двете съдебни инстанции.

"Правилно е преценено и това, че престъплението е осъществено от подсъдимата при форма на вината пряк умисъл. Не може да има спор, че подсъдимата е съзнавала, че управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта си над допустимото, като е съзнавала напълно общественоопасния характер на извършеното, предвиждала е общественоопасните последици и е искала тяхното настъпване. Това е видно от самите действия на подсъдимата, която упорито е привела автомобила в движение неколкократно, а при пристигане на полицейските служители е изпаднала в състояние на притеснение", се казва в решението на окръжния съд.

Инцидентът с Калина стана след последните промени в Наказателния кодекс, свързани с конфискацията на автомобили, шофирани след употреба на алкохол. Затова и автомобилът "Сузуки", шофиран от Сакскобургготска, беше иззет с протокол за доброволно предаване.

"При паркиране е ударила колата, виждате. Може да е изпила една чаша вино, но това не е пиене на алкохол. Това е нищо. Инцидентът е малък. Превръща се в голям проблем, защото е княгиня Калина", коментира след инцидента съпругът ѝ Китин Муньос.

Първо версията беше, че е била разстроена, защото едно от кучетата ѝ избягало. После в историята се появи и изчезнал папагал.

"От доста малко стана нещо огромно. Но това са други причини. Най-накрая живеем в правова държава. Всеки е еднакъв пред закона. Това е много важно. Никой от тези, които сочат с пръст, обвиняват или злорадстват, не бива да го забравя. Като родител винаги боли. Да се надяваме, че нещата ще приключат", коментира тогава и Симеон Сакскобургготски.

    142

    2

    Октим

    23.09 2025 в 17:25

    -0
    +0
    Тази прилича на Майкъл Джексън, когато си сваляше носа за да го изпере на 30 градуса в машината ...

    3248

    1

    user4eto

    23.09 2025 в 16:13

    -0
    +3
    Въххххххх, не публикувайте такива снимки...
     
    X

