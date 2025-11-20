Бившата полицайка Симона Радева е осъдена на пет години затвор

OFFNews 20 ноември 2025 в 21:28 3006 2
Бившата полицайка Симона Радева

Снимка БГНЕС
Симона Радева

Софийският районен съд осъди бившата полицайка Симона Радева на пет години затвор за това, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие след тежката катастрофа с две жертви, която причини на 5 юли 2022 г.

Според обвинението след катастрофата тя е занесла и държала стълба, за да може Семерджиев да се прибере в дома си в столичния квартал Лозенец, тъй като ключовете са останали в автомобила му.

По-рано днес прокурор Иво Боев поиска условна присъда от две години затвор с 4-годишен изпитателен срок, а самата Радева и защитата ѝ настояха тя да бъде оправдана.

В края на заседанието съдът потвърди мярката ѝ “подписка” и наложи забрана за напускане на страната, съобщава БТА.

Решението на съда не е окончателно и може да бъде оспорено пред Софийския градски съд.

Симона Радева, обвинена в укриване на Георги Семерджиев, днес даде обяснения при закрити врата пред Софийския районен съд.

    Bai Tanas

    20.11 2025 в 23:41

    Нещо не е ясно .. май заглавието е сбъркано .
    не виждам затвор, виждам подписка :

    В края на заседанието съдът потвърди мярката ѝ “подписка” и наложи забрана за напускане на страната, съобщава БТА.

    craghack

    20.11 2025 в 23:08

    Браво на съдията. Прокурорската мафия е искала условна присъда - потупване по рамото и похвала.
     
