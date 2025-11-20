Бившата полицайка Симона Радева е осъдена на пет години затвор

Софийският районен съд осъди бившата полицайка Симона Радева на пет години затвор за това, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие след тежката катастрофа с две жертви, която причини на 5 юли 2022 г.
Според обвинението след катастрофата тя е занесла и държала стълба, за да може Семерджиев да се прибере в дома си в столичния квартал Лозенец, тъй като ключовете са останали в автомобила му.
По-рано днес прокурор Иво Боев поиска условна присъда от две години затвор с 4-годишен изпитателен срок, а самата Радева и защитата ѝ настояха тя да бъде оправдана.
В края на заседанието съдът потвърди мярката ѝ “подписка” и наложи забрана за напускане на страната, съобщава БТА.
Решението на съда не е окончателно и може да бъде оспорено пред Софийския градски съд.
Симона Радева, обвинена в укриване на Георги Семерджиев, днес даде обяснения при закрити врата пред Софийския районен съд.
20.11 2025 в 23:41
не виждам затвор, виждам подписка :
В края на заседанието съдът потвърди мярката ѝ "подписка" и наложи забрана за напускане на страната, съобщава БТА.
20.11 2025 в 23:08
