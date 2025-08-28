Бащата на задържания за убийството в Първомай не вярва на обвиненията: Прекрасен младеж, зле му се отрази раздялата

21-годишният Ивелин Цветанов, обвинен за убийството на 44-годишна жена на полицай в Първомай, остава в ареста, реши Апелативният съд в Пловдив днес. Решението на съда е окончателно.

Магистратите счетоха, че няма опасност младежът да се укрие, но може да извърши ново престъпление.

Самият той пожела да излезе на свобода, а адвокатът му посочи, че показанията му, уличаващи го в престъплението, са били дадени под натиск и чрез заплахи.

Неговият баща заяви в съда, че синът му няма криминални прояви, а след раздялата с приятелката - дъщеря на убитата жена - е започнал да получава паник атаки.

Прокуратурата съобщи, че студентът само е посочил мястото, на което е изхвърлил част от дрехите и ножа, с който е извършено убийството.

Убийството бе извършено през нощта на 17 срещу 18 август. 44-годишната жена е била нападната с нож и убита на място в дома си, където по това време е спял и нейният 18-годишен син. Съпругът ѝ по това време е бил на дежурство в полицейското управление. Според обвинението мотивът за убийството е раздялата на извършителя с бившата му приятелка.

"Аз не мога да повярвам, че той може да направи нещо. Един прекрасен младеж, весел, свирещ на китара. Тежко му се отрази раздялата. За това сме взели мерки. Даже е и на медикаменти, които и сега ползва", посочи бащата на обвиняемия - Севделин Цветанов, цитиран от Нова телевизия.

"За мен няма доказателства, които да го уличават. А тези доказателства, които се представят по делото, са опорочени. В София единият от полицаите го е заплашил, че ще го изнасили. А останалите са го бутали и са му казали "внимавай какво говориш и какво правиш" - има го записано в съдебния протокол. Много ясно, че каквото искат, това ще направи", каза адвокатът на задържания Стоян Янков.