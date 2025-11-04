Арестуваха мъж, заплашвал три момчета с нож в София

По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа мъж, извършил хулигански действия, като размахвал нож към непълнолетни, съобщиха от държавното обвинение.
Събраните до момента доказателства сочат, че на 31 октомври в 17:30 часа в ж.к. "Надежда" в София, обвиняемият Ш.М. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред. Той е извадил сгъваем нож, който размахвал без причина срещу три момчета и им казал: "Искате ли да ви наръгам?".
По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК, за което с предвижда наказание "лишаване от свобода" до 2 години.
Наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение "задържане под стража". Състав на съда се е съгласи с искането и наложи най-тежката мярка за неотклонение на мъжа.
Мъжът е осъждан. Той е бил задържан за срок до 72 часа. Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.
