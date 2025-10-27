Арестуваха ексхибиционист в София

Софийската районна прокуратура съобщи, че след сигнал от граждани е обвинила и задържала мъж за "хулигански действия, извършени пред непълнолетно момиче".

Задържаният е на 38 години.

На 22.10.2025 г. около 12,45 часа зад блок в ж.к. „Люлин“ в София, обвиняемият К.Ц. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Обвиняемият демонстративно е разкопчал панталона си и започнал да маструбира пред непълнолетно момиче, посочва прокуратурата.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл.325, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на дежурен прокурор К.Ц. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои днес, 27.10.2025 г., да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“.