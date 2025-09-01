Аферата в митниците: Петя Банкова е с рак, не е викана на разпит след освобождаването й

Бившата директор на Агенция „Митници“ Петя Банкова има тежко онкологично заболяване и не е викана на разпит след освобождаването ѝ. Това заяви в студиото на „Тази сутрин“ адвокатът ѝ Аделина Натина. Банкова е разследвана по делото на сочения за контрабандист номер едно Никола Николов-Паскал.

Пред Антикорупционната комисия той е дал конкретни данни за участие в контрабанден канал от страна на Мартин и Стефан Димитрови, Петя Банкова, Живко Коцев, както и за Асен Василев и Бойко Рашков. Паскал е освободен срещу парична гаранция от 50 хил. лв.

„Г-жа Банкова не е добре след това, което преживя. Има тежко онкологично заболяване, лечението продължава, но никой не може да даде гаранция с изхода на заболяването. След като беше пусната от ареста, не е викана отново на разпит“, обясни адвокатът.

По думите ѝ има частично прекратяване на разследването по отношение на Марин Димитров, който вече не се проверява за участие в организираната престъпна група. Според нея Паскал се е върнал сега в страната ни, защото има договорка между него и държавното обвинение.

„Случва се, когато има едно обвиняемо лице то да иска да сключва споразумения и да желае да сътрудничи, за да си облекчи положението. Петя Банкова беше директор на Агенция „Митници“ 40 дни, а за Паскал съм чувала по медиите, че от години се занимава с такава дейност. За мен е нелогично за 40 дни някой да организира такова нещо“, коментира Натина.

Адвокатът каза още, че никой от хората, назначили Банкова, не ѝ оказал подкрепа. Тя посочи, че клиентката ѝ не е конкретизирала в показанията си кой на кого и по колко е давал, а само, че е чувала слухове.

„Разпитвана е за назначения, правени от нея и тя каза: „Спускано ми е“. Да не забравяме, че директорът на Агенция „Митници“ е пряко подчинен на министъра на финансите (б.р. Асен Василев в този момент), той ѝ е пряк ръководител. И след като той е разпореждал определени смени и промени, тя ги е изпълнявала“, заяви адвокатът.