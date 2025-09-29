Адвокатка разказа как натоварили златото на Илия Златанов в количка за дела

Адвокат Магдалена Мончовска свидетелства как златните монети, кюлчета и други ценности на бизнесмена Илия Златанов са били изнесени от бившата Специализирана прокуратура в количка за дела и натоварени в колата на Любена Павлова – бившата съпруга на Петьо Петров-Петьо Еврото.

Днес тя даде показания по единственото дело от аферата "Осемте джуджета" срещу Еврото - за документна измама в особено големи размери, което стигна до съд.

Делото бе образувано на 28 юли 2021 г. Според обвинението в периода от 11 октомври 2019 г. до 23 март 2020 г. чрез използване на неистински документи, бившият следовател Петьо Петров е получил 147 монети на обща стойност 106 763 лв. и едно златно кюлче с тегло 1000 грама, 23,88 карата, на стойност 109 718 лв., собственост на Явор Златанов, както и 550 000 евро.

Прокурор Петров обясни пред журналисти, че според обвинението все още неоткриваемият Пепи Еврото е организирал да бъде предадена молба от името на Димитър Ламбовски, заблудил е прокурора, който е върнал на Ламбовски 550 000 евро, иззети от банкова касета на Юлия Златанова, Ламбовски пък ги предал на Любена Павлова, а тя - на Петьо Петров.

Адвокат Мончовска е представлявала Илия Златанов пред прокуратурата при предаването на монети - веществени доказателства. Тя е работила към дружество на Любена Павлова, която сключила договор със Златанов, запознала ги и в тази връзка Мончовска го е представлявала пред органите на реда. Златанов ѝ представил фактури и документите за монетите, а когато се върнала от отпуск на бюрото си открила три протокола за изземване, като не попитала кой ги е оставил. Мончовска не знаела и чие име било записано в тях като лице, от което са иззети доказателства. Впоследствие подала молба от името на Златанов до прокуратурата монетите да му бъдат върнати. В целия процес, по думите ѝ, Любена Павлова не ѝ е казвала какво да прави, съобщи БТА.

Мончовска разказа, че е отишла със Златанов в прокуратурата, където цял ден продължило предаването на по-голямата част от монетите, иззети като доказателства. Накрая били натоварени в количка за дела, която по думите на адвокатката била бутана от прокурор Пейчинов и сложени в черен джип, в който била Любена. На място бил и Илия Златанов. После всички заедно си тръгнали.

Адвокатката призна, че е виждала в офиса, в който е работила, Петьо Петров, но той не ѝ е давал указания. Познавала го още от времето, когато е работила в следствието като деловодител.