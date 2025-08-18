90-годишен е станал жертва на ало измамници

Мъж на 90 г. е станал жертва за имотна измама. Извършителят обаче е бил задържан, съобщи наблюдаващият прокурор по делото Валентин Добрев.

Старецът дал 17 800 лв. на "муле" в столичния квартал "Младост" в торба. А сигналът бил подаден на 13 август.

Добрев напомни, че за това престъпление Наказателният кодекс предвижда затвор от 1 до 6 г. От вчера обвиняемият е с постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража". Криминално проявен е, но не е осъждан до момента.

Парите са намерени в жилището на обвиняемия и ще бъдат върнати на пострадалия 90-годишен мъж.

Прокурорът обясни, че схемата е обичайна - съдействие на полицията за залавянето на телефонни измамници. По оперативни данни останалите съучастници в престъплението са в Румъния.

Валентин Добрев подчерта, че прокуратурата ще е безкомпромисна към подобни случаи и измамници. От държавното обвинение отново апелираха гражданите да не се поддават на измамата и напомниха, че МВР не иска пари от хората за провеждането на операциите си.