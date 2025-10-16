19-годишното момче, стреляло по дете в Ямбол, остава зад решетките

Районният съд в Ямбол наложи постоянен арест за 19-годишния Тихомир Стоянов, който рани с въздушен пистолет 5-годишно дете в града, пише Дарик нюз.

Младежът е с повдигнато обвинение за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди.

Стоянов се яви в съда, придружаван от баща си. В съдебната зала стана ясно, че Стоянов няма завършено средно образование и вече е бил условно осъждан за кражби и притежание на наркотици. Адвокатът му настоя за по-лека мярка за неотклонение, като изтъкна, че изстрелът е бил произведен "неволно и без умисъл".

19-годишният младеж също е обяснил, че изстрелът не е бил умишлен. По думите му, като натиснал предпазителя, пистолетът - зареден с гумени патрони- рикоширал и така се стигнало до нараняването. Младежът се извинил на майката на детето, но тя била в шок, а самият той се уплашил и избягал.

Бащата на Тихомир -Пламен Стоянов- заяви пред медиите, че не е очаквал подобно нещо да се случи.

"Извинявам се на майката и на бащата на детето. Той се прибра пребледнял вкъщи, каза че неволно е стрелял. Пистолетът е законен, не е опасен за стрелба, да убиеш или нападнеш някой. Ходи да стреля в училището по кутийки", допълни той.

Инцидентът стана на 13 октомври край блок в ямболския квартал "Зорница". 19-годишното момче е извадило пистолет и стреляло с гумени сачми по детето. Пострадалото дете е с контузна рана на врата, без опасност за живота.

Мярката за неотклонение не е окончателна и може да бъде обжалвана пред Апелативен съд – Бургас. Адвокатът на обвиняемия посочи, че ще обжалват определението, като поискат домашен арест или парична гаранция.