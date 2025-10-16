19-годишното момче, стреляло по дете в Ямбол, остава зад решетките

Районният съд в Ямбол наложи постоянен арест за 19-годишния Тихомир Стоянов, който рани с въздушен пистолет 5-годишно дете в града, пише Дарик нюз.
Младежът е с повдигнато обвинение за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди.
Стоянов се яви в съда, придружаван от баща си. В съдебната зала стана ясно, че Стоянов няма завършено средно образование и вече е бил условно осъждан за кражби и притежание на наркотици. Адвокатът му настоя за по-лека мярка за неотклонение, като изтъкна, че изстрелът е бил произведен "неволно и без умисъл".
19-годишният младеж също е обяснил, че изстрелът не е бил умишлен. По думите му, като натиснал предпазителя, пистолетът - зареден с гумени патрони- рикоширал и така се стигнало до нараняването. Младежът се извинил на майката на детето, но тя била в шок, а самият той се уплашил и избягал.
Бащата на Тихомир -Пламен Стоянов- заяви пред медиите, че не е очаквал подобно нещо да се случи.
"Извинявам се на майката и на бащата на детето. Той се прибра пребледнял вкъщи, каза че неволно е стрелял. Пистолетът е законен, не е опасен за стрелба, да убиеш или нападнеш някой. Ходи да стреля в училището по кутийки", допълни той.
Инцидентът стана на 13 октомври край блок в ямболския квартал "Зорница". 19-годишното момче е извадило пистолет и стреляло с гумени сачми по детето. Пострадалото дете е с контузна рана на врата, без опасност за живота.
Мярката за неотклонение не е окончателна и може да бъде обжалвана пред Апелативен съд – Бургас. Адвокатът на обвиняемия посочи, че ще обжалват определението, като поискат домашен арест или парична гаранция.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Бившият съпруг на певицата Сия се бори за издръжка, за да продължи с луксозния живот
Задействаха системата BG-ALERT в Царево, Елените и Свети Влас заради очаквани порои
Карлос Насар отвърна на критиките: Никога не съм бил обвързан с политически сили и личности
Карлос Насар отвърна на критиките: Никога не съм бил обвързан с политически сили и личности