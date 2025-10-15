16-годишен преби момче и му взе документи и пари

Ексклузивно Борисов поиска смяната на Киселова и ново правителство, Желязков отмени заседанието на МС (видео)

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 16-годишен за грабеж на 15-годишно момче.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 13 октомври т.г. около 15:30 часа на ул. „Владимир Минков - Лотко“ в София обвиняемият Ж.Х., който е непълнолетен, но може да разбира значението на действията си, е отнел чанта с документи, вещи и 65 лв. от 15-годишното момче.

За целта Ж.Х. е нанесъл множество удари на момчето в главата и тялото. Той е задържан за срок до 48 часа. За подобно престъпление Наказателният кодекс предвижда затвор. Предстои да бъде внесено искане за постоянен арест.

Обвиняемият е действал в съучастие с малолетен, който по закон не носи наказателна отговорност за действията си. За него ще бъде сезирана местната Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

