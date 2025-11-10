Vivacom с отстъпки до 409.03 € | 800 лева на избрани смарт устройства от Huawei

Vivacom стартира атрактивна ноемврийска кампания с отстъпки до 409.03 € | 800 лева на селектирани устройства на Huawei.

В промоцията влизат смартфони и смартаксесоари на бранда - включително сгъваемия Huawei Mate X6, серията Pura 70, една от най-продаваните серии часовници - Watch GT5, и FreeClip слушалките с иновативен дизайн. Офертите са валидни в комбинация с мобилен план Unlimited MAX, който осигурява неограничени мегабайти и минути в 5G мрежа с най-голямо покритие в България .

Сред избраните устройства е Huawei Mate X6, който впечатлява със сгъваем корпус, два дисплея с технология HUAWEI X-True™ и честота на опресняване до 120 Hz. Моделът е защитен с Kunlun Glass от второ поколение и има стоманена панта с IPX8 водоустойчивост. Основен акцент е четворната камерна система с 50 MP основна камера, регулируема бленда, 48 MP макро камера, 40 MP ултраширокоъгълна камера и Ultra Croma XMAGE. Батерията е с капацитет 5110 mAh и поддържа Huawei SuperCharge - 66W кабелно и 50W безжично зареждане. Смартфонът се предлага с най-голяма отстъпка в комплект с адаптер.

Новият Pura 70 Ultra поставя нов стандарт в мобилната фотография с 1-инчов сензор и прибираща се камера, която улеснява заснемането на движещи се обекти. Моделът има издръжливо покритие Crystal Armor Kunlun Glass и мощна батерия от 5200 mAh с поддръжка на 100W кабелно и 80W безжично зареждане. Част от кампанията са и впечатляващите устройства от серията - Huawei Pura 70 и Huawei Pura 70 Pro, които комбинират елегантен дизайн с усъвършенствана камерна система със светлочувствителна макротелефото леща и до 35-кратно увеличение. Устройствата са защитени със здравото Kunlun стъкло и разполагат с батерия, пригодена за надеждно и бързо зареждане.

С отстъпка се предлагат и смартчасовниците от серията Huawei GT5 за съвременния начин на живот чрез иновативни технологии. Моделът GT5 Pro 42 мм съчетава изящен керамичен корпус и изчистена визия, съобразена с предпочитанията на дамската аудитория. Изисканият дизайн и кафяв цвят на другия модел смарт часовник - Huawei GT5 46 мм предлага здравина, стил и дълъг живот на батерията - идеалният избор за мъже с динамично ежедневие.

Потребителите могат да закупят и слушалки от модела Huawei FreeClip с Open-ear технология, които осигуряват стабилно и удобно прилягане, без да изолират напълно ухото. Перфектни за динамично ежедневие, спорт и разходки, те се предлагат в 4 цвята - черно, розово злато, лилаво и бежово, съчетавайки функционалност и модерен стил.

Всички устройства са налични с 24-месечен договор за мобилен план Unlimited MAX. Кампанията е валидна до 30.11.2025 г. в магазините на Vivacom и онлайн на www.vivacom.bg.