Vivacom призна за технически проблем с облачни услуги

След като от редакцията на в. "24 часа" - 24chasa.bg - съобщиха, че сайтът им е недостъпен от вчера заради технически проблем с облачната услуга, която ползва, Vivacom излезе със становище.

Следва текста му без редакция:

Във Vivacom постъпи информация за технически проблем, възникнал при наш доставчик на облачни услуги.

Поради тази причина има временно затруднение в достъпа до определени услуги, използвани от част от бизнес клиентите на компанията.



Работим в тясно сътрудничество с компанията доставчик на облачни услуги, за да бъде установена причината и всички обстоятелства около прекъсването и за да се възстанови пълната функционалност възможно най-бързо. Доставчикът вече е ангажирал технически специалисти, които са изцяло фокусирани върху възстановяването на достъпа до засегнатите услуги и функционалности. Това е основен приоритет и за ръководството на Vivacom, което поддържа постоянна комуникация с бизнес клиентите, засегнати от ситуацията.



Основните услуги на Vivacom – мобилни и фиксирани – продължават да работят без прекъсване.



Извиняваме се за причиненото неудобство и се ангажираме да предоставим своевременно актуална информация при ново развитие.