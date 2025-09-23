Vivacom призна за технически проблем с облачни услуги

OFFNews 23 септември 2025 в 15:45 456 0
Vivacom
Vivacom.

След като от редакцията на в. "24 часа" - 24chasa.bg - съобщиха, че сайтът им е недостъпен от вчера заради технически проблем с облачната услуга, която ползва, Vivacom излезе със становище. 

Следва текста му без редакция:

Във Vivacom постъпи информация за технически проблем, възникнал при наш доставчик на облачни услуги.

Поради тази причина има временно затруднение в достъпа до определени услуги, използвани от част от бизнес клиентите на компанията.

Работим в тясно сътрудничество с компанията доставчик на облачни услуги, за да бъде установена причината и всички обстоятелства около прекъсването и за да се възстанови пълната функционалност възможно най-бързо. Доставчикът вече е ангажирал технически специалисти, които са изцяло фокусирани върху възстановяването на достъпа до засегнатите услуги и функционалности. Това е основен приоритет и за ръководството на Vivacom, което поддържа постоянна комуникация с бизнес клиентите, засегнати от ситуацията.

Основните услуги на Vivacom – мобилни и фиксирани – продължават да работят без прекъсване.

Извиняваме се за причиненото неудобство и се ангажираме да предоставим своевременно актуална информация при ново развитие.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Бабикян: Ние сме тройкаджиите на последния ред на ЕС. Не може България да изглежда толкова жалко