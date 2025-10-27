Vivacom предлага iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Air на лизинг без оскъпяване

OFFNews 27 октомври 2025 в 13:59 159 0
кампания с атрактивни условия за почитателите на Apple
От 24 октомври моделите iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone Air се предлагат с 24 и 36-месечен лизинг без оскъпяване в комбинация с план Unlimited 200 и Unlimited MAX.

Vivacom стартира нова кампания с атрактивни условия за почитателите на Apple. От 24 октомври моделите iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone Air се предлагат с 24 и 36-месечен лизинг без оскъпяване в комбинация с план Unlimited 200 и Unlimited MAX. Офертата е валидна до 9 ноември 2025 г. и е достъпна както във физическите магазини, така и онлайн на сайта на телекома vivacom.bg.

Смартфоните iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max са с поразителен нов дизайн. Благодарение на вградения чип A19 Pro, те постигат светкавична производителност. iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max разполагат и с подобрена камера за професионални снимки, както и удължен живот на батерията. Клиентите могат да ги намерят в сребърен, оранжев или тъмносин цвят.

За потребителите, които търсят максимална лекота и елегантност, Apple представя iPhone Air – най-тънкият iPhone, създаван досега. Смартфонът се отличава с невероятно тънък и лек дизайн, който е по-издръжлив от всеки предишен модел. Разполага с усъвършенствани предна и задна камери, дълъг живот на батерията и виртуална eSIM. Устройството се предлага в четири цвята: космическо черно, бяло, златно и небесносиньо.

В тази комбинация - последно поколение смартфон и неограничен план клиентите получават пълноценно мобилно изживяване без компромиси - за работа, забавление и свързаност навсякъде.

