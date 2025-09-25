В сервизния център на HUAWEI Евелин Костова и Владимир Зомбори отново решават житейски драми и спасяват съдби

Звездният актьорски тандем Евелин Костова и Владимир Зомбори засне нова поредица от любопитни случки с щастлив край в сервиза на HUAWEI.

В края на миналата година двамата участваха в няколко скеча, в които демонстрират колко приятелска и естествена е атмосферата в сервиза на HUAWEI по оригинален и забавен начин.

Темата на новата поредица са ситуациите, в които любимата ни техника с марка HUAWEI се нуждае от защита и сервизна грижа след неприятна случка. И как тези сериозни житейски драми се превръщат в позитивно преживяване и спасени нерви и отношения. От счупен смартфон до полезни инструкции как да предпазим любимия си смартчасовник като новите Huawei Watch GT 6 и Huawei Watch Ultimate 2, от повреда по време на морската ваканция – всичко в сервиза на HUAWEI се случва бързо, лесно и много често безплатно.

Акцент във видеата е кампанията за голям набор безплатни услуги, от които може да се възползва всеки потребител: безплатна диагностика, безплатно почистване, безплатно обновяване на системата, безплатна двупосочна куриерска услуга.

Отделно във видеата става дума и за кампанията, съпътстваща покупката на всеки смартфон Huawei Pura 80, която покрива еднократна безплатна смяна на дисплея и батерията, ако капацитетът ѝ се влоши, в рамките на една година.

Владимир Зомбори и Евелин Костова деликатно напомнят за опцията за закупуване на единична слушалка на половин цена, ако за нещастие бъде изгубена едната. Често залогът е неподозирано голям – когато става дума за подарък, личните отношения може да са заложени на карта.

С хумор и много усмивки двамата актьори показват, че няма фатални инциденти, когато става дума за продуктите на HUAWEI и всеки техен притежател може да бъде спокоен, че ще получи любимия си продукт в пълна изправност и с чудесно отношение.

Насладете се на новите скечове с Евелин Костова и Владимир Зомбори тук:

• Безплатни сервизни услуги: https://www.facebook.com/reel/1934653807381269

• HUAWEI Watch GT 6: https://www.facebook.com/HuaweimobileBG/videos/1248643003733981

• HUAWEI Pura 80 Ultra: https://www.facebook.com/reel/799010126033745

