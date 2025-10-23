В ритъма на есента с HUAWEI Watch GT 6

Есента е идеалният сезон за връщане към движението – температурите са меки, въздухът – свеж, а природата сякаш те подканя да излезеш навън. Разходки след работа, каране на колело през уикенда или бягане сред пъстрите листа – това е времето, когато спортът не е задължение, а удоволствие. Сезон, в който можеш не просто да поддържаш форма, а да се заредиш с нова енергия.

Ако си търсиш партньор в това есенно презареждане, новата серия смартчасовници HUAWEI Watch GT 6 идва точно навреме, за да ти помогне да влезеш в ритъм. С до 21 дни живот на батерията, прецизен GPS, десетки спортни режими и гласов тренировъчен асистент на български език, моделите от серията са създадени за хора, които обичат да се движат. А сега в Yettel можеш да вземеш своя Watch GT 6 с 3 месеца без лизингова вноска, при подписване на двугодишен договор – още една причина да започнеш сезона с нова енергия.

Технологии, които се движат с твоето темпо

Прохладното време и свежият въздух превръщат джогинга в истинско удоволствие – без летните жеги и пренаселените пътеки. Точно тук HUAWEI Watch GT 6 демонстрира една от най-силните си страни – новата Sunflower Positioning System, която осигурява изключителна GPS точност, независимо дали тичаш в градски условия или сред природата. Часовникът отчита темпо, ритъм и натоварване с прецизността на професионален спортен уред, а по-компактната версия GT 6 (41 mm) е перфектният избор за тези, които искат лекота, елегантност и надеждност в едно. А благодарение на уникалната за цялата серия функция – гласов асистент на български език, получаваш ясни указания, съвети и напомняния, които не само подобряват представянето ти, но и повишават увереността ти при всяка тренировка.

За колоездачите есента е сезон на дълги, златни маршрути. HUAWEI Watch GT 6 Pro е първият смартчасовник с функция за виртуална мощност при колоездене, изчисляваща сила и скорост в реално време – без нужда от външни аксесоари. Моделът автоматично разпознава спиране, потегляне и връщане на трасето, а в синхрон с телефона превръща всяко каране в динамично преживяване – с визуални анимации и забавни предизвикателства. Един умен часовник, който може да замести цялото колоездачно оборудване.

Планинските преходи също имат своето специално място в есенния календар. Именно тогава GT 6 Pro разкрива пълния си потенциал – с режим trail run, навигация в реално време, височинни профили и прецизни карти. Батерията издържа до 21 дни, а при неочаквани ситуации се активира fall detection и SOS функция за повече спокойствие и сигурност. Независимо дали става дума за уикенд разходка или изкачване на предизвикателен връх, GT 6 Pro е създаден за онези, които се доверяват на технологиите, докато се наслаждават на природата.

А когато денят постепенно преминава в тишина, настъпва време за възстановяване – йога, пилатес или просто момент на уединение. Новата TruSense система в серията GT 6 анализира вариабилността на пулса (HRV), нивата на стрес и емоционалното състояние, за да възстанови баланса между тяло и ум. Часовникът не само следи ключовите показатели, но и предлага дихателни упражнения, кратки релаксации и дори забавната функция Cuteness Relief, която успокоява чрез визуални анимации.

Силно представяне по всеки показател

Новата серия HUAWEI Watch GT 6 е създадена с идеята всеки да открие своята формула за активност – независимо дали e почитател на планинските приключения или градската динамика.

GT 6 Pro (46 mm) е флагманът в серията – модел, който впечатлява с корпус от титан, сапфирено стъкло и Super AMOLED дисплей с яркост 3000 нита, който остава видим дори под пряка светлина. С до 21 дни живот на батерията и десетки професионални режими – от колоездене и трейл бягане до ски и голф – този часовник е създаден за интензивно ползване. Поддържа Fall Detection, ECG и HRV анализ, а цветовите варианти Black Silicon, Brown Woven и Titanium са подходящи и за спортна, и за премиум визия.

HUAWEI Watch GT 6 (46 mm) е идеалното решение за всички, които харесват динамиката на града. Той предлага същата дълготрайна батерия, Sunflower GPS за максимална точност и функцията Virtual Cycling Power за прецизно измерване на усилието при колоездене. Новите цветове Green и Black Rubber подчертават баланса между активен стил и елегантна непретенциозност – перфектен избор за офиса, залата или за разходка в парка.

А за онези, които предпочитат лекотата и фините детайли, GT 6 (41 mm) предлага идеалната комбинация от елегантен дизайн и интелигентна функционалност. Тънкият корпус с pivoting loop лъгове, които се адаптират към формата на китката, осигурява комфорт през целия ден. Батерията издържа до 14 дни, а цветовете – от Purple Silicone и White Leather до Milanese и Black Silicone – позволяват лесна смяна между спортна визия и вечерна елегантност.

Мотивираща оферта

В Yettel до 4 ноември всички избрани модели HUAWEI Watch GT 6 и GT 6 Pro се предлагат без лизингова вноска за първите 3 месеца. Всеки закупил модел от серията в същия период, ще получи безплатен достъп до платформата HUAWEI Health+ за 3 месеца и слушалки HUAWEI Freebuds SE 3. Със своята IP54 устойчивост на прах и вода и до 42 часа живот на батерията с кейса, те допълват всяка тренировка и подпомагат постигането на оптимални резултати.

Цената на HUAWEI Watch GT 6 Pro в мрежата на Yettel започва от 26.99 лв./ 13.80 евро на месец, а тази на HUAWEI Watch GT 6, както във вариант 46мм така и в 41мм, стартира от 22.99 лв./ 11.75 евро на месец без условие за подписване на договор.