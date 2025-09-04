Турция поиска доклад от Гугъл заради срива на услугите

Министерството на транспорта и съобщенията в Турция и Центъра за реакция при киберинциденти са поискали технически доклад от "Гугъл" (Google) заради днешния срив в приложенията на технологичния гигант. Това съобщиха турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“ и БТА, позовавайки се на информация от зам.-министъра на транспорта и съобщенията Юмер Фатих Саян.
Тази сутрин услугите на "Гугъл" в Турция и редица други страни бяха недостъпни за потребители.
„Гугъл, Андроид и свързаните с тях услуги са прекъснати в Турция и Европа. Нашият Национален център за реакция при киберинциденти поиска технически доклад от Гугъл относно причината за прекъсването. Следим отблизо ситуацията“, заяви зам.-министърът на транспорта и съобщенията в Турция.
Саян използва случая, за да подчертае отново колко е важно да бъдат разработени национални приложения.
Проблемът в Турция беше отстранен в 10:57 часа. Все още няма информация каква е била причината за възникването му.
