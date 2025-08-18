Сляп съм, но отново мога да работя, благодарение на AI очила

Мъж, върнал се на работа година след като е регистриран като незрящ, казва, че новите му AI очила са му "променили живота".

57-годишният Анди Евънс, живеещ в Бат, Англия, напуска работата си в супермаркет "Морисънс" поради загуба на зрение. Сега казва, че "животът му значително се е подобрил", откакто е купил очилата, снабдени с камера и малки тонколони.

Евънс използва бял бастун за незрящи, но сподели, че очилата му позволяват отново да поръчва храна в ресторант и да открива какви препятствия има на пътя му, като ги попита.

Очилата Ray-Ban на Meta, която притежава Facebook и Instagram, се активират гласово, като потребителят може да ги използва вградения в тях изкуствен интелект, за да върши задачи.



Ray-Ban смарт очила; Снимка Wikipedia

Евънс се завърна на работа, като същевременно помага на други хора да се приспособят към загубата на зрение в благотворителната организация Sight Support West of England.

"Наистина бях закъсал с много неща. Можеш да помолиш очилата да се огледат и да ти кажат какво се случва около теб. Това е технология, която променя живота,", каза Евънс пред Би Би Си Радио Бристъл.

Робин Спинкс, ръководител на отдел "Приобщаващ дизайн" в Кралския национален институт за слепи хора, заяви, че очилата са пример за технология, която оказва "осеаземо въздействие върху живота на незрящите". Спинкс също е регистриран като незрящ.