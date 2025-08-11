Ново решение дава стойност на старите служебни смартфони

Какво се случва с мобилните апарати, след като вече не са нужни на бизнеса? Във всяка втора компания у нас старите устройства събират прах в складове, губейки стойност с всеки изминал ден. Yettel и платформата Swipe.bg заедно се заемат да намерят решение на този проблем и така създават първата услуга за обратно изкупуване на смартфони и таблети, предлагана от телеком и насочена към бизнес клиенти.

За новото решение с фокус върху кръговата икономика и устойчивото управление на мобилните устройства разговаряме с Николай Николов, директор „Бизнес продажби и маркетинг“, и Маргита Колчева, мениджър „Устойчиво развитие“ в Yettel.

Какви са основните предимства за клиентите и какви икономически и екологични ползи носи услугата за обратно изкупуване на устройства?

Николай Николов: Най-ценна е възможността клиентът да получи срещу остарялото си устройство ресурс, който може да върне обратно в оборот, но също така и устойчив принос, който реално може да покаже в ESG и CSR отчетите си. Нашето желание бе клиентското изживяване да е лесно, бързо и ефективно, затова избрахме като партньор платформата Swipe.bg, с които да предоставим висока добавена стойност на компаниите с минимален ангажимент от тяхна страна. Ние поемаме оценката, логистиката, инспекцията, заличаването на данни, дори рециклирането на телефоните, които не могат да се преизползват или поправят. Компаниите могат да върнат за изкупуване един или повече от 100 телефона едновременно и процесът ще бъде еднакво лесен и ефективен.

Николай Николов, директор „Бизнес продажби и маркетинг“ в Yettel

Освен че получават пари за активи, които иначе губят стойност, компаниите могат да оптимизират оперативните си разходи като премахнат нуждата от съхранение, лицензи за защита на вече неактивни устройства или поддръжка на морално остарели апарати. Това е още един скрит, но важен икономически ефект.



Маргита Колчева: За разлика от потребителите, които често използват устройствата си, докато не спрат да работят (според наше проучване това са 1/3 от българите), бизнесите подменят техниката си на база на правила, влияещи се от пазарни тенденции, както и от съображения за по-добра информационна сигурност. Това налага и една по-честа смяна на устройствата, и то в момент, в който в тях все още има много стойност и живот. Затова и бизнес сегментът беше изключително подходящ пример за засилване на първите етапи от кръговата икономика спрямо йерархията на отпадъците, а именно преизползването. Навременната поправка и повторна употреба генерират над три пъти по-малко въглеродни емисии от производството на нови апарати, а ние сме повече от щастливи, че ще успеем да сме част от двигателите на този процес за множеството устройства, използвани от българския бизнес.

Какво провокира създаването на услугата и какъв проблем решава тя?

Николай Николов: Ние сме в постоянен контакт с нашите бизнес клиенти и ценим много тяхната обратна връзка. В едно от регулярните ни проучвания близо половината от компаниите посочиха, че нямат ясен и удобен механизъм за връщане или препродажба на годни, но изведени от употреба устройства. Някои от международните фирми, с които работим, вече имат такива решения в други свои локации и настояваха да предложим подобна услуга и в България. При част от тях тя дори е изискване в тръжните им процедури.

Маргита Колчева: Българските компании днес са изправени пред две опции – да предадат устройствата за рециклиране, което скъсява живота на все още работещите устройства или да ги запазят в шкафове и складове, където стойността им започва да се губи с времето. Затова за нас беше важно да предложим решение, което подкрепя кръговата икономика, като удължава живота на мобилните телефони и същевременно носи финансови ползи на компаниите.

Как изглежда процесът за клиентите и има ли бизнес профил, за който тази услуга е подходяща?

Николай Николов: Услугата е подходяща както за малки фирми с няколко устройства, така и за големи международни компании със стотици мобилни апарати. Предаването на устройствата веднага, след като спрат да се използват, а не след години, е ключово за повторната им употреба и за намаляване на екологичния отпечатък. С тази услуга даваме възможност дори на най-малките фирми да участват в кръговата икономика.

Процесът по обратно изкупуване е лесен и бърз. Първата стъпка е клиентът да заяви устройствата за обратно изкупуване, като опише марките, моделите и тяхното текущо състояние. На базата на това той получава предварителна оценка. Ако я приеме, предава апаратите, а ние поемаме разходите за логистиката. На следващия етап компанията получава финална оферта и по банков път ѝ се изплаща съответната сума. Освен това, при необходимост се издават сертификати за надлежно изтриване на данни, както и за екосъобразно изхвърляне и спестени въглеродни емисии.

Защо сертификатите за екологично въздействие са важни за компаниите?

Маргита Колчева, мениджър „Устойчиво развитие“ в Yettel

Маргита Колчева: Докладването на екологичните и социалните практики вече е реалност за големите бизнеси, а спрямо европейските директиви с времето почти всички компании ще трябва да предоставят публично тези данни. Вече не е достатъчно само да се потвърди, че мобилните устройства са били третирани правилно, но и тези думи да се подкрепят с доказателства, които да могат да бъдат проверени при одит. Именно тук идва ролята на тези сертификати, защото те потвърждават достоверността на твърденията и данните, споделяни от компаниите.



Каква е ролята на бизнеса за устойчивото управление на електронните устройства?

Маргита Колчева: В Yettel вярваме, че устойчивото развитие не е спринт, а маратон, който преминаваме заедно със служители, клиенти и партньори. За да сме успешни в това начинание е от изключителна важност да сме отворени към диалог, споделяне на знания и търсене на решения с реална стойност. Нуждата от подобна услуга бе обект на дискусия още на първото ни събитие от серията ESG Connect преди около година и половина, а на последното издание в Пловдив, където я представихме пред компании от региона, интересът беше огромен и още на място получихме множество запитвания. Ето това е един прекрасен пример как отвореният диалог и колаборацията между бизнесите помага и на развитието на ESG практиките.

Освен това Devices Buy Back е в унисон с нашата стратегия за устойчивост, в която си поставяме за цел да не допуснем 127 тона електронни отпадъци да попаднат на сметището. Програмите за потребителите, които имаме от години, са вече силно разпознаваеми на пазара и за нас беше повече от логично те да имат и своя паралел при бизнес клиентите. Разбира се, начинът, по който те използват мобилните си устройства, както и нуждите им, са много различни. Приехме предизвикателството и като доверен партньор работихме, за да създадем услуга, която да е от помощ както за клиентите, така и за природата.