Новата сгъваема серия на Samsung Galaxy Z са смартфоните на месеца във Vivacom

До края на август Vivacom предлага флагманите от новата сгъваема серия на Samsung – Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 и Galaxy Z Flip7 FE – на лизинг без оскъпяване.

Смартфоните са на цени започващи от 21.31 € I 41.67 лв. на месец за 36 месеца при сключване на 24-месечен договор за план Unlimited MAX от Vivacom до 31 август 2025 г. Смартфоните на месеца са идеално решение за всички, които търсят най-новото от света на технологиите.

Създаден за потребители, за които смартфонът е ключов инструмент както в работата, така и в ежедневието, Galaxy Z Fold7 предлага елегантен и устойчив дизайн, с ултратънък корпус и подсилена панта за безкомпромисна издръжливост. Устройството разполага с по-ярък дисплей, възможност за преглед на екрана в разгънато положение на три приложения едновременно, вградена памет до 1 TB и 200 MP камера, допълнени от мощна батерия и новия процесор Snapdragon® 8 Elite – комбинация, която гарантира безупречна производителност през целия ден.

Galaxy Z Flip7 залага на компактен размер и модерен стил, с новия Flex Window дисплей, който позволява достъп до приложения, нотификации и камера, дори когато устройството е сгънато. Режимът FlexCam улеснява заснемането на снимки и видеа от всякакви ъгли, а изразителните цветове – мастилено синьо, червен корал и наситено черно – превръщат модела в отличим аксесоар.

Vivacom има още едно предложение – Samsung Galaxy Z Flip7 FE, който съчетава всички ключови предимства на Flip серията, но в по-достъпен вариант. Устройството е леко, здраво и с отличен дисплей, подходящо както за работа, така и за развлечения. Предлага се в черно и бяло.

Всички смартфони се предлагат в комбинация с плановете Unlimited на Vivacom - единствените на пазара, които включват роуминг мегабайти не само в ЕС, но и в 13 от най-популярните дестинации извън съюза, сред които Турция, Сърбия, Великобритания, Швейцария и други и дават достъп до уникалните за пазара бустери за максимална скорост за ден или за цяла седмица, както и напълно безплатно удвояване на скоростта през уикендите .